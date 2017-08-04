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Spor

Neymar: Yeni maceralara ihtiyacım vardı

"Barcelona'da unutulmaz zamanlar geçirdim"

04 Ağustos 2017 13:34

Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığı transfer olan Neymar, "Barcelona'da unutulmaz zamanlar geçirdim. Fakat yeni maceralara ihtiyacım var. Yeni kazanımlar elde etmek için Paris Saint-Germain'in teklifini kabul ettim" dedi.

İspanyol ekibi Barcelona'dan 222 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına giden Neymar, bir sporcunun hayal edebileceği her şeyi yaşadığını fakat yeni maceralara ihtiyacı olduğu için transfer kararı aldığını söyledi.

Transferin ardından dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını alan Brezilyalı Neymar, sosyal medya hesabı Instagram aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Barcelona kariyerini "Bir maceradan daha fazlası" olarak nitelendiren Neymar, "Video oyunlarında bu, yıldızlarla birlikte oynayan bir çocuğun rüyasıydı. 21 yaşında Katalonya'ya geldim ve birçok macera yaşadım. İdol olarak gördüğüm Messi, Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique ve Busquets gibi isimlerle kulüpteki ilk günlerimi hatırlıyorum." diye yazdı.

Neymar, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi hakkında, "Şu ana kadar gördüğüm en mükemmel sporcu ile beraber oynamaktan gurur duydum. Eminim ki, ondan daha iyisini göremeyeceğim. Saha dışında da arkadaşım olan Messi ile oynamak bir onurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Bir sporcunun hayal edebileceği her şeyi yaptığını dile getiren Neymar, şunları kaydetti:

"Barcelona'da unutulmaz zamanlar geçirdim. Fakat yeni maceralara ihtiyacım var. Yeni kazanımlar elde etmek için Paris Saint-Germain'in teklifini kabul ettim. Cesur bir kariyer planı hazırladım. Kalbimde ayrılık vaktinin geldiğini hissediyorum. Paris Saint-Germain, önümüzdeki birkaç yıl için yeni evim olacak. Bana duydukları güvene karşılık vermeye çalışacağım. 25 yılın olgunluğu ile bir karar verdim. Her şey için teşekkürler Barcelona. Paris, artık ben buradayım. Tanrı bizi korusun."

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