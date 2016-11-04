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Spor

Neymar, Vin Diesel'in rol arkadaşı oluyor

Brezilyalı yıldız Neymar, "xXx: The Return of Xander Cage" filminde Vin Diesel ve Samuel Jackson'a eşlik edecek

04 Kasım 2016 19:12

Başrollerini Vin Diesel ve Donnie Yen'in paylaştığı, xXx: The Return of Xander Cage (Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü) filminin sürpriz oyuncusu Barcelona'lı Neymar oldu.

Brezilyalı golcü bir filmde oynamanın her zaman hayali olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Daima bir filmde oynamak istemiştim. Çünkü bu deneyimi de hissetmek istiyordum. Ancak bunun Vin Diesel ve Samuel Jackson'la olacağını hiç düşünmemiştim. Çok sabırsızlanıyorum."

 

Rolü saklı tutuluyor

 

Filmin yeni yayınlanan fragmanında Neymar'ın da bulunduğu sahneden küçük bir kesit bulunuyor. Ancak yıldız futbolcunun rolü hâlâ saklı tutuluyor.

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Vin DieselSamuel JacksonNeymarxxx The Return of Xander Cage

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