Neymar ve Thiago Silva Fransa'yı terk etti

Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı futbolcular Neymar ve Thiago Silva, yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle Fransa'dan ayrılıp ülkeleri Brezilya'ya gitti.



Fransa'da git gide kötüleşen durum sebebiyle seyahat kısıtlamaları gelmeden Brezilya'ya giden Neymar ve Thiago Silva'nın ülkelerinde izole bir yaşam sürdükleri de gelen haberler arasında.



PSG taraftarları ise iki futbolcu için "Paris'ten kaçtılar" yönünde yorumlar yaptı.

Geçen yaz transfer döneminde Barcelona'ya gitmek isteyen ve PSG'de mutsuz olduğu bilinen Neymar'ın bu yaz transferinde de Paris'ten ayrılmasının önünde Koronavirüs salgınının kulüplere yükleyeceği ekonomik yük engel olacak çıkacak.