Neymar transferi Barcelona başkanına istifa getirdi!

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın Barcelona'ya transferinde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddianamenin İspanyol yargıç Pablo Ruz tarafından dün kabul edilmesinden sonra Barcelona Kulübü Başkanı Sandro Rosell istifa etti.

Barcelona Kulübü Yönetim Kurulu'nu acil olarak toplantıya çağıran Rosell'in sunduğu istifa, üyeler tarafından kabul edildi. 3,5 yıldır görevde olan Rosell'in, 2016 yılında sona erecek kulüp başkanlığından istifasının ardından yerine Başkan Yardımcısı Josep Maria Bartomeu atandı.

Rosell ve Bartomeu daha sonra kendilerini bekleyen yaklaşık 100 kadar gazetecinin karşısına çıktı. İlk sözü olan ve yazılı bir metni okuyan Rosell, ''Görevde olduğum sürede yaşanan güzel şeylerin yanı sıra ailem ve benim tehditler almam gibi kötü şeyler de oldu. Neymar olayı gibi, adil olmayan, şahsıma ve kulübe çamur atan saldırılar istemiyorum. Bu yüzden kulüp başkanı olarak dönemimin sona ermesi gerektiğine karar verdim. Geri dönüşü olmayacak şekilde istifamı sundum'' dedi.

Rosell'in ardından söz alan yeni Kulüp Başkanı Bartomeu da ''Bu kulübün sahibi üyeleridir ve kulübümüzü savunmakta güçlü olacağız. Bu zamana kadar elde ettiğimiz başarıların devamı için tüm üyelerin desteğini istiyorum'' diye konuştu.

2016 yılına kadar görevde kalması öngörülen Bartomeu, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek tüm soruları cevaplayacağını da duyurdu. Rosell ve Bartomeu daha sonra kameralar karşısında kucaklaşarak salondan ayrıldı.

Barcelona Kulübü bu zamana kadarki açıklamalarında Neymar'ın transferinin 57,1 milyon Euro'ya mal olduğunu savunsa da El Mundo gazetesinde yayımlanan bilgilerde ödenen komisyonlarla birlikte transferin maliyetinin 95 milyon Euro'yu bulduğu öne sürülmüştü.

Muhalif üye ortalığı karıştırdı

Barcelona'da tüm yaşananların arkasındaki isim ise üçüncü kategoriden kulüp üyesi olan Jordi Cases oldu.

Barcelona Kulübü yönetimine muhalif olan Cases, ilk olarak Katar'ın sponsorluğunun kulüp içinde referanduma götürülmesini istemiş ancak bu talebine yeterli destek bulamamıştı. Cases, geçen yaz ''Go Barça'' adlı platform aracılığıyla kulübün yönetiminin düşürülmesi için imza kampanyası başlatmış fakat bunda da yüzde 15'i geçememişti. Her şeye rağmen sıradan bir Barça taraftarı olarak bilinen Cases, geçen yaz sonunda Neymar'ın transferinin söylenildiği gibi 57,1 milyon Euro'ya mal olmadığını savunup, kulüp yönetiminden açıklama istemişti.

Eczacılık yapan Cases, kulüp yönetiminden cevap gelmemesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve savcılık da Barcelona Kulübü'nden Neymar'ın sözleşmesini istedikten sonra yaptığı incelemenin ardından, Madrid'deki Ulusal Mahkeme Yargıcı Pablo Ruz'dan iddianameyi kabul etmesini istemişti. Yargıç Ruz da yeterli materyal olduğunu belirterek iddianameyi kabul ettiğini dün duyurmuştu.

Katalan basınında, Cases'in, eski Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ve Katalan kulübünün efsanevi ismi Johan Cruyffile bağının olduğunu iddia eden haberler çıksa da şimdiye kadar bunu kanıtlayan olmadı.