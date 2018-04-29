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BBC Türkçe

Neymar PSG yolunda: Barcelona antrenmanına çıkmadı, arkadaşlarıyla vedalaştı

Yaz transfer döneminin en önemli gündem maddesi olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transferi gerçekleşmek üzere. Bu sabah Barcelona antrenmanına çıkmayan Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Neymar'In bugün Paris'e gitmes

29 Nisan 2018 20:30

Yaz transfer döneminin en önemli gündem maddesi olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transferi gerçekleşmek üzere. Bu sabah Barcelona antrenmanına çıkmayan Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Paris Saint-Germain, Neymar'ın 222 milyon euroya kadrosuna katıyor.

Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşlaryla vedalaşarak bugün Paris'e gidecek.

Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Ernesto Valverde'nin Neymar'a antrenmana çıkmaması için izin verdiği ve 25 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşlarına Fransız ekibine transferini açıkladığı belirtildi.

Neymar'ın PSG'ye transferinin resmileştiği takdirde, Brezilyalı oyuncu transfer rekorunu iki katına çıkaracak.

Paul Pogba'nın transferi için 105 milyon euro harcayan Manchester United ve Cristiano Ronaldo için 94, Gareth Bale için de 101 milyon euro bonservis ödeyen Real Madrid'i geride bırakacak olan PSG, 222 milyon Euro'luk ücretle transfer rekorunu ikiye katlayacak.

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