Neymar: Messi idolüm, Ronaldo canavar

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Neymar, kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, idolünün Barcelona'dan takım arkadaşı olan Lionel Messi olduğunu, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ise bir "canavar" olduğunu söyledi.

NBA yıldızı Stephen Curry ile birlikte The Players' Tribune'e röportaj veren Neymar, "Messi ve Ronaldo'dan her gün bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum" dedi.

"O tüm zamanların en iyilerinden biri"

Neymar, idolünün Lionel Messi olduğunu belirterek, "O tüm zamanların en iyilerinden biri. Sahadayken, antrenmandayken veya onun oyununu izlerken bile ondan çok şey öğrendim. Bu beni güçlendirdi ve kapasitemi artırdı. Çünkü ondan sürekli yeni bir şeyler öğreniyordum" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo için "canavar" nitelemesinde bulunan Neymar, "Sahada onunla rakip olmak bir zevk ve onur. Ancak ona karşı daha hazırlıklı olmalısınız. O, bu oyunun en iyilerinden biri ve ona karşı daha akıllı ve daha uyanık oluyorsunuz. Böylece ondan da bir şeyler öğreniyorsunuz" dedi.

"Beraber anılabileceğim iki büyük adam var"

Rakiplerine büyük saygı duyduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Beraber anılabileceğim iki büyük adam var. Çünkü öğrenmek istiyorum, daha fazlasını istiyorum, kazanmak istiyorum, daha fazla kupa istiyorum, daha fazla gol atmak istiyorum. Böylece Messi ve Ronaldo'dan her gün bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum" açıklamasında bulundu.

Dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını elinde bulunduran Neymar, dört sezon forma giydiği Barcelona'da, Messi ile beraber iki La Liga şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.