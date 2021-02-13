Neymar, kız kardeşinin doğum günlerinde "sakat"

Paris Saint Germain'in (PSG) dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Neymar'ın son yıllarda kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum gününe denk gelen tarihlerde sakatlanması dikkati çekiyor.

Spor Arena'nın haberine göre, Neymar için 11 mart tarihi çok büyük öneme sahip. Çünkü bu tarih, Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum günü. Ancak Brezilyalı futbolcu, son yıllarda kardeşinin doğum günü tarihine gelecek şekilde sakatlanıyor. Senaryo, bu yıl da değişmedi. 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Neymar, bir kez daha kız kardeşinin doğum gününde sahalarda olmayacak.

2015 ve 2016 yıllarında 11 mart tarihlerinde kart cezalısı olduğu için Brezilya'da olan Neymar, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021'de ise bu tarihlerde sakatlık geçirdi. Bu tarihlerde sakat veya cezalı olduğu için Brezilya'ya giden Neymar, bu yıl da Rafaella'nın doğum gününde Brezilya'da olacak.

Brezilyalı yıldız futbolcu, tarihler 11 martı gösterdiğinde 7 yıldır forma giyemezken, son 6 senenin 5'inde kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum günü partisine katıldı.

"Kalbim senin, sevgim senin"

Neymar için kız kardeşi Rafaella Santos'un hayatında büyük önemi var. Rafaella'nın yüzünü koluna dövme yaptıran yıldız futbolcu, yaptığı açıklamalarda da ''Benim kalbim senin, sevgim senin, gülüşüm senin, gecem, gündüzüm senin. Hayat ortağımsın, her şeyimsin'' yorumunda bulunmuştu. Rafaella Santos'un da sağ kolunda abisi Neymar'ın suratının bulunduğu bir dövme bulunuyor.