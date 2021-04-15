Neymar: Futbol yüzünden pokere zaman ayıramıyorum

Fransa Ligi ekiplerinden PSG'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, poker oynamayı çok sevdiğini belirterek, Pokere aşığım. Neredeyse her gün oynuyorum. Futboldan emekli olur olmaz tamamen pokere odaklanmak istiyorum" dedi.



PSG'de kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Neymar, futbol dışındaki vakitlerini poker oynayarak geçirdiğini söyledi.

"Emekli olduktan sonra profesyonel poker oyuncusu olacağım"

Neymar şunları söyledi: "Neredeyse her gün poker oynuyorum. Her zaman katılmak istediğim ama işim gereği katılamadığım turnuvalar var. Bu nedenle futboldan emekli olduktan sonra profesyonel poker oyuncusu olmaya karar verdim."

Eski Fenerbahçeli Max Kruse, de, poker bağımlılı yüzünden milli takımdan uzaklaştırılmış, sarı-lacivertli takımdan gönderilmişti.