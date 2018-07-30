Neymar, Dünya Kupası'nda hatalı olduğunu kabul etti

Brezilyalı futbolcu Neymar, yayımladığı son videosunda Dünya Kupası'nda tepki çeken davranışlarından ötürü hatalı olduğunu ilk defa kabul etti.

Ünlü futbolcunun sponsoru için çekilen videoda Neymar, "Fazla tepki verdiğimi düşünebilirsiniz, evet bazen bunu yapıyorum. Ancak gerçekte sahada acı çekiyorum. Onun dışında neler yaşadığımı tahmin edemezsiniz" diyor.

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Brezilya, çeyrek finalde karşılaştığı Belçika'ya 2-1 yenilerek bu yaz Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan elenmişti. Ancak Brezilya'nın takım olarak performansından daha çok Neymar'ın sahada gösterdiği davranışlar tartışılmıştı. Brezilya'nın Meksika'yı 2-0 yendiği maçta Neymar, kendini sahada yerden yere atmış, bu davranışı sosyal medyada dalga konusu olmuştu.