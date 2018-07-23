Neymar: Dünya Kupası'na tekme yemek için gitmedim

Brezilya milli takımının eleştirilen yıldızı Neymar, 2018 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmelerinin ardından, ne futbol topuna bakabildiğini ne de maç izleyebildiğini söyledi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde kurduğu, kendi adını taşıyan spor enstitüsünde AFP'ye röportaj veren Neymar, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan çeyrek finalde elenmelerinin ardından yas tuttuğunu belirtti.

TIKLAYIN - Her maçta ortalama 4 dakika yerde kalan Neymar'ın fotoğraflarından alfabe yapıldı

"Futbol topu görmek istemedim"

6 yaşındaki oğlu Davi Lucca'yı dizine oturtup konuşan 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Belçika'ya 2-1 yenilerek turnuva dışında kalmalarının ardından hislerini "Bir daha futbol oynamak istemedim diyecek kadar ileri gitmeyeceğim, ancak top görmek ya da futbol karşılaşması izlemek istemiyordum" diye aktardı.

"Yas tutuyordum, gerçekten üzgündüm, ama üzüntü geçiyor. Oğlum, ailem, arkadaşlarım var ve onlar beni bunalım takılırken görmek istemiyor. Üzgün olmak yerine mutlu olmak için daha çok sebebim var" diye devam eden Neymar, son zamanlarda İspanya basınında çıkan Real Madrid'e transfer olacağına dair haberleri de şu sözlerle yalanladı:

"Bunları uyduranlar sanırsınız benim hayatımı benden daha iyi biliyorlar. Bu türden sorulara yanıt vermeyeceğim çünkü ortada bir şey yok"

"Baskı hissetmiyorum"

Geçen sezon PSG'nin Barcelona'ya 222 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Neymar, kendisinden beklentilerin ağırlığı altında ezildiği eleştirilerini de reddetti.

"Hayır, öyle bir şey yok. Tüm büyük futbolcular baskı altındadır ve bunu hissederler" diyen Neymar, "Ama ben sözkonusu olduğumda çifte standart uygulandığı doğru. Ben böyle bir sorumluluğun hem milli takımda hem de kulüp takımında omuzlarıma yüklendiğinin 17-18 yaşından beri farkındayım. Bu baskıyla başa çıkmak için kendimi hazırladım ve beklenen sonuçlar alınamadığında baskının arttığını biliyorum" görüşünü dile getirdi.

"Dünya kupasına tekme yemek için gitmedim"

Dünya Kupası'nda faule uğradığında yerde yuvarlanması ve dakikalarca ayağa kalkmamasıyla alay konusu olan Neymar, eleştirileri reddedip kendisinin kurallar ve hakemler tarafından daha iyi korunması gerektiğini savundu:

"İnsanlar faulü yapandan çok faule uğrayanı eleştirmek için adeta yarışıyor. Ben Dünya Kupası'na futbol oynamak, rakibi yenmek için gittim, tekme yemek için değil. Şahsıma yönelik eleştiriler abartılı. Aynı zamanda hem hakemlik yapıp hem de futbol oynayamam ama her ikisini birden yapmak istediğim zamanlar oldu"