Her maçta ortalama 4 dakika yerde kalan Neymar'ın fotoğraflarından alfabe yapıldı

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Brezilya'nın Belçika'ya 2-1 yenilmesi futbolseverlerin karşılaştığı en büyük sürprizlerden birisiydi. Ancak dünya yıldızı Neymar'ın turnuvada boyunca sergilediği performans ve futbolundan ziyade, yerde kaldığı pozisyonlarda yaptığı abartılı hareketler sambacıların turnuvadaki hüsranının da önüne geçti.

Sosyal medyada alay konusu olan Neymar'ın bu hareketleri Brezilyalı tasarımcı Luciano Jacob'un da gözünden kaçmadı. Jacob, Neymar'ın yerde kaldığı pozisyonların fotoğrafları üzerinde oynayarak bunlardan bir alfabe oluşturdu ve sosyal medyada yayılan 'neymaring' furyasına yeni bir soluk kazandırdı.

Video: Sosyal medyada yeni trend: #NeymarChallenge