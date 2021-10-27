Neymar'dan ilginç analiz: Kağıt üzerinde iyi futbolcularız

Paris Saint-Germainli Neymar, Lionel Messi ile birlikte Şampiyonlar Ligini kazanabileceklerini söyledi. Brezilyalı yıldız futbolcu "Kağıt üzerinde iyi futbolcularız. Bunu sahada da kanıtlamamız gerekiyor" dedi.

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı, hedeflerinin Lionel Messi ile birlikte daha da ulaşılabilir olduğu görüşünde.

Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşan Neymar, "Messi ile Barcelona'da başardıklarımızı Paris Saint-Germain'de tekrarlayabilirsek harika olur. Kağıt üzerinde iyi futbolcularız. Bunu sahada da kanıtlamamız gerekiyor. Bu takıma Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefiyle geldim. Artık takımımız daha da güçlü" dedi.

Messi - Neymar ikilisi Barcelona'da birlikte 4 sezon geçirdi. Katalan devi o süreçte 2 La Liga, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Neymar, daha önce 2022'de Dünya Kupası'na son kez katılacağını söylemişti ancak bunun futbolu bırakacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Brezilyalı futbolcu, ülkesiyle katıldığı iki Dünya Kupası'nda bir yarı final, bir de çeyrek final gördü.

PSG, Manchester City, Club Brugge ve RB Leipzig'in yer aldığı A Grubu'nda lider konumda.