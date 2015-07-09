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Spor

Neymar: Arda, La Liga'nın en iyilerinden

'Arda çok kaliteli, Atletico Madrid’de bunu gösterdi2

09 Temmuz 2015 14:45

Brezilyalı yıldız Neymar, Atletico Madrid’den alınan yeni takım arkadaşı Arda Turan'ın Barcelona’ya çok büyük bir katkı sağlayacağına inandığını söyledi ve Turan'a “Hoş geldin” dedi.

Ülkesinde katıldığı bir sosyal dayanışma etkinliğinde konuşan Neymar, Barcelona’nın Arda Turan’ı transfer etmesine ilişkin gazeteciler tarafından yöneltilen soruları olumlu ifadeler ile cevapladı. Neymar, “Arda Turan büyük bir futbolcu. La Liga’nın en iyilerinden biri. Çok büyük bir kalitesi var ve bize çok katkısı olacak” dedi.

Arda’nın transferi ile ilgili yorum yapan Barcelonalı futbolculardan biri de Pedro oldu. Arda ile aynı mevkinin oyuncusu olan Pedro, “Arda çok kaliteli. Atletico Madrid’de bunu gösterdi. Takıma büyük katkı sağlayabilir” dedi.

 

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