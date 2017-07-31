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Spor

Neymar adım adım PSG'ye!

Son olarak takım arkadaşı Semedo ile antrenmanda kavga etmişti

31 Temmuz 2017 15:28

PSG'ye transfer olması ihtimali dünya futbol gündemini son günlerde meşgul eden konuların başında gelen Neymar için PSG başkanı Nasır El Helaifi'den açıklama geldi. El Helaifi, Neymar ile görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Brezilyalı yıldızı kadrolarına katacaklarından oldukça emin konuşan PSG Başkanı, transferi gerçekleştirmek için Barcelona Kulübü'ne 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini ödeyecek.

PSG ayrıca Neymar'a yıllık 30 milyon Euro teklif edecek ve sözleşme 5 yıllık olacak. Brezilyalı yıldızın bu sözleşmeden kazanacağı garanti paranın 150 milyon Euro olacağı bilinirken, bonuslara dair detaylar henüz karanlıkta.

Son olarak takım arkadaşı Semedo ile antrenmanda kavga eden ve Barcelona ile iplerini iyice koparan Neymar'ın hafta içinde Katar'ın Doha kentinde sağlık kontrolünden geçip kendisini Paris Saint-Germain'e bağlayacak imzayı atması bekleniyor.

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