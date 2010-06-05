Neyi izleyip izlemeyeceğimiz devletimiz karar verecek

T24 - Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), kullanıcıların YouTube paylaşım sitesine erişimine koyduğu engeli, DNS ayarlarını değiştirerek delmesini engellemek amacıyla, IP tabanlı erişim engelleri koyma kararı aldı. Vatan gazetesi yazarı Mutlu Tömbekici bu yeni uygulamayla ilgili olarak, "Neden? Çünkü âli devletimize göre bizler (the halk) Trakya ve Anadolu yarımadalarında toplanmış 70 milyon adet GERİ ZEKALIYIZ. O nedenle onlar karar verecekler bizim neyi izleyip izleyemeyeceğimize" dedi.

Mutlu Tömbekici'nin Vatan gazetesinde "Kurtarın interneti bunların elinden" başlığıyla (5 Haziran 2010) yayımlanan yazısı şöyle:

Vatandaşı çöksün, batsın, iflas etsin, sonra kendini köprüden atsın diye BU KADAR uğraşan T.C.’den başka bir devlet daha var mıdır acaba merak ediyorum.

İki gündür devletin ağır bir kazığını yemiş bulunuyoruz.

TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) denilen kurum, YouTube yasağını ağırlaştırmak için yeni bir yola girdi. Zira bildiğiniz gibi bundan önceki yasaklar DNS tabanlı erişim yasaklarıyla. DNS numaranı değiştirdiğin anda yasak masak vız gelip tırıs gidiyordu. Recep Bey de netekim bu yöntemi kullanıyordu. (İnternete kaçak girmek zorunda olan bir başbakanımız var. Bu ne rezalet yahu..)

Bunu iki yıl sonra fark eden TİB, İnternet servis sağlayıcılarına yeni bir uygulama getirdi. Bundan sonra DNS tabanlı erişim engeli yerine IP tabanlı erişim engelleri gelecek. Öyle DNS numaranı değiştirip yurtdışından giriyormuş gibi yapamayacaksın. (Recep Bey, siz de!)

Fakat bu arada şöyle harikulade bir şey ortaya çıktı. İki yıldır Türkiye’den erişimi yasak olan YouTube’un bazı IP numaraları Google’ın çok önemli bir takım servislerinde de kullanılıyor. Mesela “maps” “analytics” “toolbar” “documents” “earth” ...

Peki ne oldu? TİB YouTube’un IP’sine erişimi engellerken bu servisleri de ulaşılmaz hale getirdi. Şu an bu servislere ulaşılamıyor. İnternette ilgili olanların büyük bölümü saçını başını yoluyor. Bunlardan biri de benim. Zira sitem www.gezginsincap.com’da bu servislerin hemen hemen hepsi kullanılıyor! Özellikle de harita benim sitemin en önemli bölümü.

Yok! Kullanamıyorsun. Niye? Çünkü vatandaşlarına ilkokul çocuğu muamelesi yapan TC Devleti, YouTube’daki bir takım “kaka” şeyleri görmemizi istemiyor. Onları görürsek birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzün bozulacağına dair derin endişeler taşıyor.

Neden? Çünkü âli devletimize göre bizler (the halk) Trakya ve Anadolu yarımadalarında toplanmış 70 milyon adet GERİ ZEKALIYIZ. O nedenle onlar karar verecekler bizim neyi izleyip izleyemeyeceğimize.

O kaka şeyleri (her ne iseler onlar) görmeyelim diye sitelerimiz yavaşlamış, dokümanlarımız erişilmez, analizlerimiz yapılmaz, google adwords’lerimiz görünmez olmuş, tabii kime ne... Önemli olan o “kaka” şeyleri görmememiz.

Bu arada kullanıcı kaybedelim, iş kaybedelim, para kaybedelim, batalım, iflas edelim HİÇÇÇÇ önemli değil. Vergi almaya gelince takır takır alır ama! İnternetimi kestin, işimi bozdun ne vergisi ulan!... demeye kalk, bak bakalım ne oluyor..

Bilgi Teknolojileri ve İletişememe Kurumu’nun utanmadan yaptığı açıklama da şu:

“Sonuç olarak www.youtube.com a erişim amacıyla ve tarafımızca engelleme tedbiri kapsamında güncellenen IQ adreslerinin arkasında farklı şirketlere ait alan adı veya çeşitli hizmetlerinin barındırılması bu şirketlerin kendi tercihleri ve sorumluluklarıdır. Dolayısıyla bu hizmetlerden yararlanan internet kullanıcılarının mağduriyetinin çözümü bahse konu hizmetleri sunan şirketin elinde bulunmaktadır.. Kamuoyuna saygı ile SOKULUR...”

Sokulur lafı benim. Onlar elbette “sunuyorlar.” Kibar onlar.

Gördüğünüz gibi umurlarında bile değil: bu ülkenin vatandaşları mağdur olmuş, olmamış, batmış, çıkmış ve de üstelik kendi koydukları, KİMSENİN talep etmediği hıyar bir yasak yüzünden. Böyle de bir pişkinlik, bana necilik, Google Paşaya anlat derdinicilik...

Bu yazıdan dolayı mahkemeye verileceğimi adım gibi biliyorum ama umurumda bile değil. Zaten versinler, mahkemeleşmelerimiz karşılıklı olsun, daha da yahşi olsun. Anayasa değişikliği yürürlüğe girsin, bahse konu kurumu haberleşme özgürlüğümü kısıtladıkları için Anayasa Mahkemesine şikayet etmezsem ne olayım. Ayrıca bütün memleketin işini bozdukları için de tazminat davası açacağım. Sorumsuzluktan, umursamazlıktan ve kötü niyetten.

Var mı şöyle dişli bir avukat? Tazminatın yarısını teklif ediyorum!





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Çözüm: Uydu İnternet

Şu an yapılması gereken tek şey: Topluca ADSL’yi bırakıp uyduya geçmek. Sadece TTNET aboneliğini değil, TTNET’den hizmet satın alıp satan firmaları da bırakacaksın. Siteler, apartmanlar toplanıp uydu alsın. Dört beş komşu birleşip bitireceksin olayı.

Bu hakikaten bir rezalettir. Kaç paradır en ufak bir fikrim yok ama dünyanın sonu olacağını da sanmıyorum. Ayrıca özgürlüğüm için kaç paraysa da veririm.

Araştırıp kamu oyuna “sunacağım” arkadaşlar. Kim kimi “sunuyormuş” görelim.