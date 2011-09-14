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Politika

Neye ihtiyaç duyulursa o yapılır KAHİRE (A.A)

14 Eylül 2011 14:52

-Neye ihtiyaç duyulursa o yapılır KAHİRE (A.A) - 14.09.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin terörle mücadelede sınır ötesi operasyon yapacağına ilişkin haberlerle ilgili olarak, ''Türkiye'de terörle mücadelede neye ihtiyaç duyuluyorsa o mutlaka yerine getirilecektir'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti heyetinde bulunan Bakan Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.  ''Türkiye'nin sınır ötesi operasyon yapacağına ilişkin spekülasyonlar var'' sorusuna Yılmaz, ''İhtiyaç duyulursa yapılır'' yanıtını verdi.  Türkiye'nin terörle mücadelede neye ihtiyaç duyuluyorsa onu mutlaka yerine getireceğini ifade eden Yılmaz, ''Bütün alternatifler masada, hiç bir alternatif dışarıda kalsın da biz bu enstrümanı kullanmadan terörle mücadele edelim şeklinde bir yaklaşımımız yok. Her neye ihtiyaç duyulursa bilin ki o yapılır'' diye konuştu. Yılmaz, ''Bu alternatifler arasında kara operasyonunun ağırlığı şu aşamada nedir'' sorusuna da ''Tabii teknik bir konu. Terörle mücadeleyi yapan güçlerimiz ne zaman ihtiyaç duyarlarsa onu bildirirler, yeniden bir değerlendirme yapılır ve zamanına karar verilir'' yanıtını verdi.

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