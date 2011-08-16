-Ney dinleyerek iftarı bekliyorlar BURSA (A.A) - 16.08.2011 - Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği üyesi genç bir neyzen, Karabaş-i Veli Kültür Merkezi'nin balkonunda, iftar öncesi yaklaşık bir saat ney üflüyor. Vatandaşlar, merkezin bahçesinde, yakınlardaki evlerinin penceresinde ney dinleyerek iftarı bekliyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği'nin Ramazan ayında yaptığı etkinliklerle Karabaş-i Veli Kültür Merkezi, her akşamını yoğun geçiriyor. Ney dinletileri, kurslar, iftar programları, sema gösterilerinin yer aldığı kültür merkezi, Bursalılar kadar çok sayıda yerli ve yabancı turistin önemli uğrak yerleri arasında bulunuyor. Öyle ki, mistik bir atmosferde çalınan ney sesiyle iftar beklemek, orucunu tarihi mekanın bahçesinde açtıktan sonra aynı manevi duygularla sema gösterisini izlemek isteyenler Bursa'ya, kültür merkezine geliyor. M.Ö 3 bin yıllarına kadar dayandığı belirtilen ancak Türk ve İslam kültüründe Mevlevilik ile birlikte farklı bir anlam taşıyan ney, ruhun dinginliğini ve derinliğini içinde barındıran bir çalgı olarak bilindiği için dinleyenlere farklı bir rahatlık ve huzur sağlaması dolayısıyla birçok kişinin ilgi odağı haline geliyor. Bu ilgi, her akşam genç neyzen Engin Ağar'ın (30), kültür merkezinin balkonun üflediği neyden çıkan sese daha fazla kulak verdiriyor. Dernek Başkanı Cafer Altay, derneğin kurulduğu 2003 yılından bu yana sema yaptıklarını, Karabaş-i Veli Kültür Merkezi'nde ise 2005 yılından itibaren sema gösterisi sunduklarını söyledi. Mevlana kültürünü tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını ve tamamen gönül birlikteliği ile hareket ettiklerini dile getiren Altay, ''Bu işi para için, gelir için yapmıyoruz. 45 semazenimiz ve 40 kişiden oluşan mutriban (çalgı) grubumuzun amacı aynı'' dedi. Kültür merkezinde simitçi, aşçı, tornacı, kuyumcu, memur, işçi hatta ilköğretim öğrencisi semazenlerin sema yaptığını ifade eden Altay, şunları kaydetti: ''Ramazan akşamlarımız daha bir farklı geçiyor. Neyzemizin üflediği ney sesiyle iftar bekleyen vatandaşlarımız, sabırsızlıkla sema gösterisinin saatini gözlüyor. İl dışından birçok aile, sema izlemek için geleceklerini belirterek, kaçta başlayacağı hakkında bilgi alıyorlar. Çoğu zaman sema gösterisini dışarda perde üzerine yansıtarak bahçedeki vatandaşların da izlemesini sağlıyoruz. Büyük ilgi var. Ramazan boyunca onbinlerce kişi ücretsiz sema izleyecek.''