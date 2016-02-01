Next ve H&M'den Türkiye itirafı: Atölyelerde Suriyeli çocuk işçiler çalışıyor

Independent, İngiltere'nin iki büyük giyim markası Next ve H&M'in, Türkiye'de kendilerine üretim yapan tekstil atölyelerinde Suriyeli çocukların çalıştırıldığını kabul ettiğini yazdı. Çocuk işçi çalıştırıldığının ortaya çıkmasının ardından, Türkiye'den mal alan diğer giyim markalarından da üretimde Suriyeli çocukların çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmelerinin istendiği ifade edidi.

BBC Türkçe'nin aktardığı Independent haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Çin, Kamboçya ve Bangladeş'le birlikte Türkiye, İngiltere'de satılan tekstil ürünlerinin en büyük üreticilerinden. Topshop, Burberry, Marks&Spencer ve Asos gibi markalar da Türkiye'de üretim yaptırıyor. Türkiye ayrıca 2.5 milyondan fazla göçmen ile dünyada en fazla Suriyeli barındıran ülke."

Haberde, Ankara'nın kapılarını Suriyeli mültecilere açmasının olumlu karşılandığı belirtilirken, Avrupa Birliği ile yeni varılan anlaşma gereğince henüz bu ay Suriyelilere çalışma izni verileceğini açıkladığına dikkat çekildi. Gazete Türkiye'de binlerce Suriyeli'ye asgari ücret olan aylık 1300 Türk lirasının çok altında bir ücret verildiğini yazdı. Independent, 12 yaş altı çocukların çalıştırılmasının hem Türk hem de uluslararası yasaların ihlali olduğunu belirtti."

İtiraf eden iki marka var

BHRRC, Suriyeli mülteci çocukların Türkiye'deki konfeksiyon atölyelerinde sömürülmesini incelediği çalışması kapsamında geçen ay 28 markaya, Suriyeli çocukların ve yetişkinlerin Türkiye'deki tedarikçileri tarafından sömürülmesi riskine karşı yürüttükleri çalışmaları sordu.

Gelen yanıtlarda, firmalar arasında H&M ve Next, geçen yıl boyunca çocuk işçi çalıştırıldığı tespitini kabul eden iki marka oldu. Primark ve C&A ise tedarikçi firmalarda Suriyeli göçmen yetişkinlerin çalıştırıldığını tespit etti.

Adidas, Burberry, Nike, Puma ile bünyesinde Topshop, Dorothy Perkins ve Burton markalarını bulunduran Arcadia Group ise tedarikçilerinde Suriyeli göçmen işçi çalıştırılmadığını belirtti.

Rapora yanıt verenlerden M&S, Asos, Debenhams ile Superdry ise Suriyeli göçmen işçilere ilişkin bir açıklama yapmadı.

Aralarında GAP, New Look ve River Island'ın bulunduğu 10 firma ise henüz kurula yanıt vermedi.

BHRRC yöneticisi Phil Bloomer, Suriyeli çocuk işçilerin çalıştırıldığını tespit eden firmaların dürüstlüklerinden dolayı takdir edilmesi gerektiğini belirtip diğer firmalara da meseleyi ciddiyetle ele almaları çağrısında bulundu.

Bloomer, rapor sonuçlarının Türkiye'de çocuk göçmen işçi çalıştırılmasının yaygın olduğunu gösterdiğini söyledi.