Newton’un kıyamet tarihi

Dünyanın en önemli fizikçilerinden Isaac Newton, 1704 yılında yazdığı mektubunda bir matematik düzlemiyle “Dünya 2060’ta yok olabilir ama daha önce olacağına ihtimal vermiyorum” diyor.



Modern fizik ve astronominin babası olarak tanınan Sir İsaac Newton’ın 1704’te yazdığı tahmin edilen bir mektup kıyamet senaryolarına bir yenisini ekledi. İsminin başında “Sir” ünvanını kullandığı için hayatının son zamanlarında yazıldığı tahmin edilen mektup ve kehanetin ortaya çıkmasıyla birlikte Newton’ın hayatı didik didik incelenmeye başladı. Uzmanlar başarılı bilim adamının İncil üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda 2060 yılında Dünya üzerinde yaşamın geçici olarak sona ereceğini ilan etti. Yaşadığı dönemde birçok insanın bilinçsizce ve alelacele kıyamet tarihleri verdiğini ve bu kişilerden pek hoşlanmadığını mektubunda dile getiren Newton yazısında bu kehanetlere bir son verip durdurmak için bu kıyamet teorisini ortaya attığını açıklıyor. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun kuruluşu, milattan sonra 800’den 1.260 yıl sonra kıyametin geleceğini kurduğu matematik düzlemiyle açıklayan İngiliz fizikçi, mektubunda “Dünya 2060 yılından sonra yok olabilir ama 2060 yılından önce yok olacağına ihtimal vermiyorum” derken kesin bir tarih vermiyor. Newton’ın kıyamet senaryosunda yaşamın aslında sona ermeyecek sadece başka bir çağa adım atılacak.