Newsweek: Erdoğan ordunun otoriter taktilerini benimsemiş gibi

T24 - Newsweek dergisi, Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanmasını sivil hükümet ile ordu arasındaki "kavgada dramatik bir tırmanma" olarak yorumladığı analizinde tutuklamanın "Türkiye’de büyüyen sivil güce vurgu yaptığını" da yazdı. Başbuğ hakkındaki suçlamaların özünün "zayıf gibi gözüktüğünü" de savunan dergi, "Erdoğan, Türkiye’yi daha demokratik hale getirdiğini iddia etse de şimdi eski düşmanlarının otoriter taktiklerini onlara karşı kullanıyor gibi görünüyor" iddiasına yer verdi.



Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un tutuklanmasının yurtdışındaki yankıları sürüyor. Newsweek dergisince yayımlanan bir analizde tutuklanma, "büyüyen sivil güce vurgu yapan", sivil hükümet ile ordu arasındaki "kavgada dramatik bir tırmanma" olarak yorumlanırken "Erdoğan, Türkiye’yi daha demokratik hale getirdiğini iddia etse de şimdi eski düşmanlarının otoriter taktiklerini onlara karşı kullanıyor gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.



Newsweek dergisi, "General Başbuğ’un tutuklanması Türkiye’de büyüyen sivil güce vurgu yapıyor" başlıklı bir analizinde "Eski komutanın tutuklanması, Başbakan Erdoğan’ın bir zamanlar hakim olan ordunun gücünü sınırlandırmaktan otoriter taktikleri benimseme pozisyonuna kaymasına vurgu yapıyor" görüşü öne sürüldü.

"Birçok Türk ödeşme olarak görüyor"



Orgeneral Başbuğ’un tutuklanmasının "sivil hükümeti ve bir zamanlar güçlü ordu arasındaki kavgada dramatik bir tırmanma" oluşturduğu görüşünü de dile getiren dergi, hükümetin, savcıların, emirlerine göre hareket etmediklerini söylediğini ancak son üç yılda yüzlerce subay ve gazetecinin tutuklandığını belirterek birçok Türk’ün soruşturmaları, "katı laiklerin siyasi İslamilere yıllarca uyguladıkları baskılar için ödeşme" olarak gördüğünü yazdı.

"Suçlamaların özü zayıf"



ABD’li dergi, Owen Matthews imzasını taşıyan analizde "Başbuğ’un tutuklanması, kuşkusuz dramatik oldu ancak hakkında getirilen suçlamaların özü zayıf gibi gözüküyor" dediği analizinde Başbuğ’un tutuklanması "kuşkusuz ordu çevrelerini umutsuzluğa düşürecekse de, bu konuda pek bir şey yapamayacakları" değerlendirmesinde bulundu.



Ordu Türkiye’de en çok saygı duyulan kurum olmayı sürdürse de tankları sokaklara çıkartmanın artık bir seçenek olmadığını da belirten dergi, geçen Temmuz ayında ordu komutanlarının tutuklamalarına protesto olarak istifa ettiğini ancak istifaların AKP’nin popülaritesini etkilemediğini, partinin geçen yaz yapılan seçimlerde oyların yüzde 50’ini elde ettiğini yazdı.

"Brüksel'de artan tedirginlik"



Newsweek, AB’nin tutumuna da değindiği analizde ilk başta Erdoğan’ın ordunun gücünü sınırlamak için attığı adımların demokrasi yönündeki bir girişim olarak övüldüğü ancak, tutukluların sayısının artması ve aralarında Çin’i geride bırakarak 100’den fazla gazetecinin bulunması üzerine Brüksel’de artan bir tedirginlik yaşandığını kaydetti.



Analizin son bölümünde "On yıl önce ordunun, Türkiye’nin mahkemeleri, Erdoğan dahil olmak üzere, laik ideolojisi için tehlikeli olduğuna inandığı insanları cezaevine göndermek için kullandığı"na işaret edildikten sonra "Erdoğan, Türkiye’yi daha demokratik hale getirdiğini iddia etse de şimdi gerçekten eski düşmanlarının otoriter taktiklerini onlara karşı kullanıyor gibi görünüyor" iddiasına yer verdi.



