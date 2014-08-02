Newsweek: Büyük inşaat projeleri İstanbul’u mahvediyor

Amerikan Newswek dergisi Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’u bir “rüya kenti”ne dönüştürme teşebbüsünün kent sakinleri için felaket anlamına geldiğini ileri sürdü.

Amerikalı ünlü dergi Newsweek’in internet sitesinde yayınlanan bir makalede çılgın projelerin ve kentsel dönüşümün İstanbul’un tarihi dokusunu mahvederken, kenti adeta paramparça ettiği savunuldu.

Yazıda ihalelerin yandaş olarak tanımlanan hükümet yanlısı şirketlere gittiği de öne sürüldü.

Üç projeyi saydı

Hürriyet’te yer alan habere göre, dergi, kentin tarihi mirası ve çevre dokusunu tehdit ettiği öne sürülen projeler arasında Kanal İstanbul, Üçüncü Havalimanı ile Avrasya Tüneli’ni saydı. Newsweek, hükümetin bunları İstanbul’u “global bir kente” dönüştürme çabasının parçası olarak gördüğünü belirtti.

Buna karşılık muhaliflerin, bu projelerin İstanbul’un kültürel mirasına telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği, kenti de kirli ve su sorunu yaşayan bir megapole dönüştüreceğine dair görüşlerine makalede yer verildi. Dergiye konuşan Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, “Bu, modernizasyon adına yapılıyor. Ama gerçek şu ki İstanbul’un tarihi ve hatta geleceği yok ediliyor. Bu, öyle bir tempoda yapılıyor ki, şehrin direnmesi olanaksız” dedi.

Tarihi miras

Miras Kentin tarihi mirasının da tehdit altında olduğu iddialarına yer veren Newsweek, pek çok arkeoloğun bu tür projelerin gizlilik içinde yapılmasından ve genellikle tarihi eserlerin de zarar görmesinden yakındıklarını yazdı.

Dergiye konuşan Koç Üniversitesi’nden Bizans eserleri uzmanı Alessandra Ricci de, “Öğrencilerime Bizans dönemi İstanbulu’nu öğretmekle yükümlüyüm. Fakat önümüzdeki yıllarda şehirde Bizans ile ilgili gösterilecek çok fazla bir şey kalacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Newsweek, 2011 yılında Fatih ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamına alınan Tokludede mahallesinde 42 yıldır oturduğu evine el konulmasını protesto eden 75 yaşındaki İsmet Hezer’in intihar teşebbüsüne de yer verdi. Hezer, 2011’de zehirli tarım ilacı içerek yaşamına son vermeye teşebbüs etmiş, hastaneye kaldırılarak kurtarılmıştı.