Newsweek: 15. İstanbul Bienali, 2017'de seyahate çıkmaya değecek beş sergiden biri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda 16 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan 15. İstanbul Bienali, dünyanın önde gelen dergilerinden ABD merkezli Newsweek tarafından ‘2017’de uğruna seyahate çıkmaya değecek beş sergiden biri’ olarak gösterildi.

2 Ocak tarihli, Francesca Gavin imzalı haberde 15. İstanbul Bienali için “Türkiye’nin politik karmaşası İskandinav sanatçılar Elmgreen ve Dragset’i Eylül ayında İstanbul Bienali’ni gerçekleştirmekten alıkoymayacak. İşbirliği fikrine dayanan projeleri, sunum ve arşive duydukları merakı yansıtacak gibi görünüyor,” denildi.

Derginin 2017 yılında mutlaka görülmesi gereken sanat sergileri listesinde 15. İstanbul Bienali’nin yanı sıra Tokyo’daki Mori Art Museum’daki N.S. Harsha retrospektifi, bu yıl Kassel’le birlikte Atina’da da gerçekleştirilecek Documenta 14, Nisan ayında Venedik’te Punta della Dogana and Palazzo Grassi’de yer alacak Damien Hirst ile Paris’te Palais de Tokyo’da Ekim ayında başlayacak Camille Henrot sergileri bulunuyor.

15. İstanbul Bienali, “iyi bir komşu” başlığıyla Elmgreen & Dragset küratörlüğünde gerçekleştirilecek. Ev kavramını farklı açılardan ele alacak bienalde “ev”in nasıl farklı kimliklere dair ipuçları barındırabileceğini ve tarih boyunca kendini ifade etmenin bir aracı olarak nasıl işlev gördüğünü inceleyen projeler yer alacak. Ücretsiz olarak gezilebilecek bienalde sergilerin yanı sıra performanslar, film programı ve konuşmalar da düzenlenecek.