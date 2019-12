-NEWS INTERNATIONAL TAZMİNAT ÖDEMEYE HAZIRLANIYOR LONDRA (A.A) - 08.04.2011 - İngiltere'nin yüksek tirajlı bulvar gazetesi "News of the World"ü bünyesinde barındıran ünlü medya patronu Rupert Murdoch'a ait News International, telekulak skandalı nedeniyle özür dileyeceğini ve tazminat fonu oluşturacağını açıkladı. News International'dan yapılan açıklamada, bu kararın, News of the World'le ilgili iç soruşturmanın sonucunda alındığı kaydedildi. Şirketin aralarında eski Kültür Bakanı Tessa Jowell, ünlü aktris Sienna Miller, tasarımcı Kelly Hoppen ve spor yorumcusu Andy Gray'in de yer aldığı çok sayıda isme tazminat ödemesi bekleniyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, News International'ın toplamda yaklaşık 20 milyon sterlin tazminat ödeyebileceğini aktarıyor. Ünlülerin ve siyasetçilerin cep telefonlarının sesli mesaj kutularına girdikleri ve bu mesajları dinledikleri ortaya çıkan gazetenin muhabiri Neville Thurlbeck ve eski editörü Ian Edmondson, salı günü gözaltına alındıktan sonra eylül ayına kadar kefaletle serbest bırakılmışlardı. Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News of the World gazetesiyle ilgili telekulak skandalı ilk kez 5 yıl önce gündeme gelmişti. Gazetenin bazı muhabirlerinin Kraliyet ailesinin yakınlarının da aralarında bulunduğu birçok kişinin telefonlarını dinlediği ortaya çıkmıştı. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson bu skandal nedeniyle ocak ayında görevinden istifa etmişti. Gazetenin bir dönem editörlüğünü yapan Coulson, telekulak skandalıyla ilgili devam eden haberleri istifasına gerekçe göstermişti.