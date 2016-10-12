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Medya

Newroz TV’nin yayını durduruldu

İsveç merkezli Newroz TV'nin yayını, Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından kesildi

12 Ekim 2016 18:35

Türkiye'nin ‘terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla kapatılmasını talep ettiği, Avrupa genelinde yayın yapan Newroz TV'nin yayını, uydu şirketi tarafından durduruldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Avrupa genelinde 2008 yılından bu yana yayın yapan ve RTÜK tarafından 'PKK çizgisinde yayın yaptığı' gerekçesiyle kapatılması talep edilen, İsveç merkezli Newroz TV'nin yayını, Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından kesildi.

Fransız uydu şirketi Eutelsat geçen hafta da, Belçika merkezli Med Nuçe televizyon kanalının yayınını durdurmuştu. 

 

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