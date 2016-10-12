Newroz TV: Türkiye baskı yaptı, sinyalimiz kesildi

İsveç'te Kürtçe yayın yapan Newroz TV, uydu sinyalinin "Türkiye hükümetinin baskısıyla kesildiğini" duyurdu.

Amerikan Associated Press'in (AP) haberine göre, Stockholm merkezli kanalın yöneticisi Faruk Nozhatzadeh, uydu yayınlarını sağlayan Fransız şirket Eutelsat'ın Salı günü uyarı aldıklarını, Çarşamba günü ise sinyali kaybettiklerini ifade etti.

Faruk Nozhatzadeh, kanalının "Kürt isyancıların sesi" olduğu iddiasını ise reddetti.

Nozhatzadeh, Newroz TV'nin Kürtçe ve Farsça belgeseller ile haber ve kültürel programlara yer verdiğini, kanalın kitlesini ise Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin bazı bölgelerindeki izleyicilerin oluşturduğunu ekledi.

Newroz TV'nin internet sitesinde kanalın Hotbird ve Nilesat şirketleri aracılığıyla, başka uydu frekansları üzerinden yayına devam edeceği duyuruldu.

Anadolu Ajansı (AA) ise kanalın yayınının Avrupa'da "PKK propagandasını yaptığı" gerekçesiyle durdurulduğunu aktardı.

AA'nın haberinde, "İsveç devlet radyosu EKOT'a göre, Avrupa genelinde 2008 yılından bu yana yayın yapan ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından PKK çizgisinde yayın yaptığı gerekçesiyle kapatılması talep edilen, İsveç merkezli Newroz TV'nin yayını, Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından kesildi" ifadesi yer aldı.

Yayını kesilen ve TÜRKSAT uydusu üzerinden yayın yapan bu kanallar arasında; Hayatın Sesi, TV 10, Van TV, Jiyan TV, Azadi TV ve ilk Kürtçe yayın yapan çocuk kanalı Zarog TV de bulunuyor.

Söz konusu medya kuruluşlarının internet sitelerine erişim de engellenmişti.

Kararname, bu kuruluşların varlıklarının Hazine Müsteşarlığı'na devredilmesini öngörüyor.