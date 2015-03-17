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Newroz için Türkiye’ye gelen Kürt müzisyen gözaltına alındı

43 yaşındaki Kürt müzisyenin sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi

17 Mart 2015 01:50

21 Mart Cumartesi günü Diyarbakır'da yapılacak Newroz kutlamalarına katılmak üzere 20 yıldır sürgünde yaşadığı Köln'den Türkiye'ye gelen Kürt müzisyen Hozan Kawa, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kawa hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Hozan Kawa, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra, havalimanındaki polis merkezine götürüldü. 43 yaşındaki Kürt müzisyenin sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Kawa'nın menajeri Emin Coşkun, DHA muhabirine, 1995 yılında Türkiye'den ayrılıp yurtdışına çıkan Hozan Kawa hakkında, Van 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2006 yılında verilmiş "yakalama kararı" bulunduğunu belirtti.    

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