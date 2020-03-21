Newroz Diyarbakır'da evlerde kutlandı

21 Mart günü gerçekleşmesi beklenen Newroz kutlamaları yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde iptal edilirken, HDP Newroz'u evde kutlama çağrısında bulundu. Yurttaşlar bugün saat 20.20'de Newroz'u evlerinden kutladı.

Diyarbakırlılar ise Newroz'u bir gün öncesinde evlerinden kutladı. Yurttaşların evlerinin ışığını söndürüp yaktı, arabalar korna çaldı ve havai fişekler atarken, Newroz ateşi yerine evlerinde mum yaktı.

HDP'den yapılan çağrıda ise şu ifadelere yer verilmişti:

"2020 Newroz’unu saat 20.20’de bulunduğumuz her yerde kutlayacağız. Bu zorlu günlerde halkımızı balkonlarına, camlarına, avlularına, çıkmaya davet ediyoruz. Halkımızdan cep telefonu ışığını, fenerini, meşalesini yakmasını istiyoruz. Aydınlığın bu karanlığı parçalamasını istiyoruz. Aramızda salgından kaynaklı fiziki mesafeler olabilir ama bizler ruhta tek yürek olacağımız Newrozu karşılayacağız. Bizler Newroz direniş geleceği ile bugünlere gelmiş halkız. Dolayısıyla Newrozu kutlamaya, dayanışma mesajları yollamaya devam edeceğiz. Biz neredeysek, Kürtler, halklar neredeyse Newroz orada. Evimiz, camımız, balkonumuz her yer Newroz alanıdır."