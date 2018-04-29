Newcastle'da kızları seks için ağına düşüren çete suçlu bulundu

İngiltere'nin Newcastle kentinde kız çocuklarını ve genç kadınları alkol ve uyuşturucuyla ağlarına düşürdükten sonra seks yapmaya zorlayan 18 kişilik bir çete çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulundu.

En genci 14 yaşında olan mağdurların "örgütlü bir şekilde istismar edildiği" ve çete üyeleri tarafından birbirine verildiği ortaya çıkarıldı.

17 erkek ve 1 kadından oluşan çete 100'den fazla insan kaçakçılığı, fuhuş, tecavüz ve uyuşturucu suçundan hüküm giydi.

14-25 yaş arası mağdurları "şikayette bulunma ihtimali az" kişiler arasından seçen çete, bu kişileri evlerine çağırdıktan sonra onlara mephedrone ve kokain gibi uyuşturucular verip, karşılığında seks yapmalarını talep ediyordu.

Mahkemede konuşan mağdurlar, evlere gittiklerinde kendilerine uyuşturucu verildiğini, uyandıklarında ise kendilerini çıplak ve tecavüze uğramış bir şekilde bulduklarını anlattı.

Polis çeteyi ortaya çıkarmak için bilgi almak amacıyla çocuk tecavüzünden hüküm giymiş bir zanlıya 10 bin sterlin (yaklaşık 47 bin TL) ödemişti.

Suçlu bulunan çete üyelerinin cezaları Eylül ayında açıklanacak.

Northumbria Polisi, Aralık 2013'te Sığınak Operasyonu adında bir operasyon başlatmış, ilk operasyonun ardından başka operasyonlar da düzenlenmişti. Bunlardan biri olan Barınak Operasyonu'nda genç kadınların ve kızların 2010 - 2014 yılları arasında istismar edildiği ortaya çıkarılmıştı.

Dört ayrı davanın ilki Eylül 2015'te sonlanmıştı. Son davanın da kısa süre önce sonuçlanmasıyla birlikte davaların üzerindeki yayın yasakları kaldırılmış oldu.

İngiltere'de daha önce de Rotherdam ve Rochdale kentinde benzer çeteler ortaya çıkarılmıştı. Çeteler genellikle Asya kökenli İngiliz vatandaşlarından oluşuyor. Guardian gazetesine göre çete üyeleri arasında Bangladeş, Pakistan, Hindistan, İran, Irak ve Türkiye kökenliler de var.