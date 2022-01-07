Newcastle United, Kieran Trippier'i kadrosuna kattı

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınan Newcastle United, ilk transferini Atletico Madrid'den İngiliz sağ beki Kieran Trippier ile gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United ilk transferini gerçekleştirdi. Newcastle, Atletico Madrid'den İngiliz sağ bek Kieran Tripper'yi kadrosuna kattı.

The Athletic, Newcastle United'ın Atletico Madrid'e 12 milyon sterlin bonservis ödendiğini yazarken, 31 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Tripper, "Bu harika kulübe transfer olduğum için çok mutluyum. Madrid'de geçirdiğim zaman gerçekten çok keyifliydi ama Newcastle United'ın ilgisini öğrendiğimde daha önce Eddie Howe ile de çalışmış olduğumdan istediğim şeyin bu olduğunun farkındaydım" dedi.