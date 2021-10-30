Newcastle United'dan Real Madrid'in yıldızı için 30 milyon euro

Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınan ve dünyanın en zengin kulübü unvanını alan Newcastle United ilk yıldızını Real Madrid'den getirmeyi amaçlıyor. Kulübün hedefinde isim ise Toni Kroos.

Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından 300 milyon sterline satın alınan Newcastle United'ın ilk yıldızı Real Madrid'den gelebilir.

Newcastle taraftarları takımlara gelecek yıldızları beklerken futbol dünyasının gözü de İngiliz ekibinin üzerinde. Ligde zor günler geçiren siyah-beyazlılar ilk transfer penceresinde hamlelere başlamayı hedefliyor.

Dünyanın en zengin kulübü unvanını devralan Newcastle United, Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos'u gözüne kestirdi.

Gareth Bale için ret, Toni Kroos için 30 milyon euro

El Nacional'in haberine göre Newcastle United'ın yeni sahipleri Gareth Bale ile ilgileniyordu ancak Galli oyuncunun istikrarsız performansı nedeniyle İngiliz ekibi bu hamleden vazgeçti.

St James Park sakinleri, Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon şu ana kadar 5 maçta görev yapabilen Toni Kroos'un Real Madrid'deki kontratı 2023 yazında sona eriyor.

2014 yazında Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki futbolcu İspanyol devindeki sekizinci sezonunu geçiriyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Newcastle United'ın kadro planlamasını Alman yıldızların etrafında yapacağı iddia edilmişti. Bu hamle gerçekleşirse İngilizler yeni kadro planını Kroos ile tamamlayacak.