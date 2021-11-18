Newcastle United'daki değişim, Premier Lig Başkanı Hoffman'ın sonunu hazırladı

18 aydır Premier Lig başkanlığını yürüten Gary Hoffman, Newcastle United'ın satın alınmasıyla doğan tepkilerle birlikte görevinden ayrılıyor.

Premier Lig Başkanı Gary Hoffman, Ocak ayında görevinden ayrılacak.

Nisan 2020'den beri görevde olan 61 yaşındaki Hoffman'ın istifa kararında Newcastle United'ın Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyum tarafından devralınmasıyla ilgili olarak kulüplerden gelen tepkilerin etkili olduğu iddia ediliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'in patronu Newcastle United’ın devir teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından istifasını sunacak.

Ne söyledi?

Hoffman, "İngiliz futbolunun ruhunun her zamankinden daha önemli olduğu son iki sezonda Premier Lig'e liderlik etmek bir ayrıcalıktı. Yeni liderliğin ligi bir sonraki heyecan verici aşamada yönlendirmesine izin vermek için kenara çekilmenin doğru zaman olduğuna karar verdim." dedi.

Neler yaşandı?

Geçen ekim ayında Newcastle United'ın yüzde 80'lik hissesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın liderliğindeki Suudi konsorsiyum tarafından 300 milyon Sterlin karşılığında satın alındı.

Premier Lig yönetimi, uzun süre tartışma konusu olan kulübün satışını onay verdi ancak ligin diğer temsilcileri farklı gerekçelerle rahatsızlıkarını dile getirdi.

Hoffman, Newcastle'ın satış detaylarında önemli detayları 'Kamuoyuna geç paylaşmak' ile suçlanıyor. 20 Premier Lig kulübü haksız rekabete karşı çıkabilmek adına geçen ay bir araya gelmişti.