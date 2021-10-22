Newcastle United'da transfer harekâtı başlıyor

Suudi Arabistan konsorsiyumun satın aldığı Newcastle United'da transfer devrimi başlıyor. Siyah-beyazlı kulübün radarındaki ilk isim Porto'dan Luis Diaz.

Porto'nun Kolombiyalı golcüsü, "futbolun en zengin kulübü" Newcastle United'ın transfer planlarında.

Luis Diaz'ın son zamanlardaki formu dikkatlerden kaçmadı. Suudi yönetim önderliğinde futbol piyasasında nasıl adımlar atacağı merak konusu olan Newcastle United, bir sonraki transfer döneminde Kolombiyalı için hamle yapmaya hazır.

Sport TV'nin haberine göre Premier Lig kulübü, ocak ayında kadrosunda devrim nitelediğinde adımlar düşünürken, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi olan 80 milyon euroluk bir teklif hazırlıyor. Newcastle'ın sahibi Muhammed bin Salman, sezon sonuna kadar çok sayıda önemli transfer yapmak istiyor.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun 350 milyar euronun üzerinde nakit rezervi olduğu düşünülürse, Newcastle için 80 milyon euroluk bir ücret elbette sorun olmayacak.

Newcastle United, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Porto, lig lideri Benfica'nın sadece bir puan gerisinde otururken, Diaz 8 maçta altı 6 attı. 24 yaşındaki oyuncu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı deviren golü attı.

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