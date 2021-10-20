Newcastle United'da Steve Bruce'un yerine geçmeye aday 5 teknik direktör
300 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satılan Newcastle United, değişimi başlattı ve Steve Bruce ile çarşamba günü öğle saatlerinde yollarını ayırdı.
20 Ekim 2021 15:57
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Peki Premier Lig ekibi, yaklaşık 1.5 milyar olacağı söylenen transfer bütçesini hangi hocaya emanet edecek? İşte Goal Türkiye'nin derlemesine göre o isimler:
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Antonio Conte | Geçtiğimiz sezon Inter'e yıllar sonra Serie A şampiyonluğunu kazandıran İtalyan teknik direktör, hâlâ boşta. Newcastle'ın yeni sahipleri, şu anda görev yapmayan hocalar arasında ondan daha iyisini bulamaz gibi görünüyor. Conte'nin, Newcastle'ın başına geçmeyi reddettiğine dair çıkan haberler var fakat futbol dünyasında işler çabuk değişebilir.
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Lucien Favre | Borussia Dortmund'a önemli katkıları olan ve geçtiğimiz sezonun başında takımdan ayrılan Lucien Favre, henüz bir kulübün başına geçmedi. 63 yaşındaki İsviçreli, Newcastle için konuşulan hoca adayları arasında.
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Paulo Fonseca | Shakhtar Donetsk'te geçirdiği 3 sezonda elde ettiği 3 şampiyonluğun ardından kendisini AS Roma'nın başında bulan Paulo Fonseca, Serie A'da çok fazla başarılı olamasa da ideaslitliği ile dikkat çekti. Hücum futbolunu seven ve Vitor Pereira öncesinde Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 48 yaşındaki teknik direktör, Newcastle United'ın tercihi olabilir.
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Eddie Howe | Futbolculuk döneminde de Bournemouth forması giyen Eddie Howe, 8 sezon çalıştırdığı takımı Premier Lig'de tutmayı başardı. Gelecek vadeden menajerler arasında gösterilen 43 yaşındaki hoca, siyah-beyazlıların gündeminde yer alıyor.
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Steven Gerrard | Glasgow Rangers ile teknik direktörlük kariyerine başlayan Steven Gerrard, İskoç ekibine 10 yıl aranın ardından ilk şampiyonluğunu geçtiğimiz sezon kazandırdı. Önümüzdeki yıllarda Liverpool'un başına geçmesi beklenen İngiliz eski oyuncu, Premier Lig deneyimine Newcastle United'dan başlamak isteyebilir.