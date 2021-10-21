Newcastle'dan taraftara uyarı: Arap giysileri veya Orta Doğu çağrışımlı sarıklar giymeyin

Kısa süre önce Suudi sermayesi tarafından satın alınan kulüp, taraftarlarından kıyafet konusunda hassasiyet bekliyor.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, takımın el değiştirmesini kutlayan taraftarlardan Orta Doğu kültürüne ait kıyafetler giymemeleri istendi.

Newcastle United’ın Pazar günü evinde Tottenham ile oynadığı maçı izlemeye gelen bazı taraftarların üzerinde, Arap ülkelerinde yaygın olarak kullanılan cüppe ve sarık benzeri giysiler görülmüştü.

Kulübün yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Newcastle United taraftarlarından, günlük hayatlarında bu tarz kıyafetler kullanmıyorlarsa, Arap giysileri veya Orta Doğu’yu çağrıştıran sarıklar giymemelerini rica ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde, kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınmasınının ardından bir grup taraftar St James’ Park’a cüppe ve sarık giyerek geldi.

Takımın yeni sahipleriden hiçbiri, taraftarların bu şekilde kutlama yapmayı seçmesinden rahatsızlık duymadı. Bunu, hoş geldin mesajı taşıyan, pozitif bir davranış olarak yorumladılar. Öte yandan, bu şekilde giyinmenin kültürel açıdan yanlış olacağına ve bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabileceğine dair endişe duyuyoruz.

Stadyuma gelen herkes, her zaman olduğu gibi kendi ülkesine ve kültürüne ait kıyafetler giymekte özgürdür. Kulüp, sahip olduğu kültürel açıdan zengin taraftar kitlesinden gelen destekten gurur duymaktadır.”

Toplumsal eşitlik için çalışmalar yürüten ‘Kick It Out’ grubu, bu çağrıyı St James’ Park’a gelen tüm futbolseverlerin kendini evinde hissetmesi için gerekli bir adım olarak niteleyerek kulübe destek verdi. (Goal Türkiye)