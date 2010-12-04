New York'un ilk Türk hamamı

T24- Dünyaca ünlü işadamı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, İstanbul tatilinde Çırağan Sarayı Oteli’nin hamamını gördükten sonra New York'taki ilk Türk hamamını açtı.



Turistlerin çoğu Türkiye’yi ziyaret edip, tarihi yerleri gördükten sonra evlerine dönerken ya bir kilim alır ya da farklı kumaşlar... Ama emlak kralı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, İstanbul ziyaretinde bambaşka bir şeyden esinlenmiş ve Türk hamamını New York’a taşımış. Trump, Manhattan’daki Trump Soho Hotel’de yaptırdığı Türk hamamının kapılarını Amerikan Vogue dergisine açtı.

“İstanbul’da gezerken Türk hamamı fikri aklıma geldi” diyor Ivanka Trump, New York’luları şimdiden cezbeden hamam konseptini anlatırken... İstanbul’dayken Çırağan Sarayı Oteli’nin hamamından gün boyu çıkmayan Trump şöyle devam ediyor: “Hep yüksek tavanlı Türk hamamlarını görüyordum, ama bugüne kadar deneme fırsatım olmamıştı. İstanbul’dayken mozaiklerle süslü bir hamama girip yıkandım. Birçoğunu da gezme fırsatım oldu. Bu, hayatımda yaşadığın en lüks ve eşsiz deneyimlerden biriydi” diyor.

29 yaşındaki New York’lu yatırımcı bu deneyimini Manhattan’daki Trump Soho Hotel’in alt katına açtığı 1021 metrekarelik, iki katlı spa’ya taşıyarak orada bir ilke imza attı.

45 dakikalık hamam keyfi 100 dolar

Otelin spa bölümü, Trump ailesinin klasik zevklerini yansıtan bir havada tasarlanmış. Devasa aynalar, varaklı koltuklar ve şamdanlarla süslenmiş olsa da birçok sürprizi beraberinde getiriyor. Bunların başında da kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış olan Türk hamamları geliyor. Hamamların duvarları mozaik ve mermerlerle süslü... Türkiye’deki örneklerininin birebir aynısı uygulanan hamamların tavanları da kubbeli... Kalküt mermerlerin üzerine oturularak yıkanılan hamamlarda kişiye özel göbek taşı da bulunuyor. Aynı eski Osmanlı’da olduğu gibi su, çeşmelerden kurnalara doluyor, oradan da gümüş imbiklerle sizinle buluşuyor. Trump aynı zamanda Fas, Hindistan ve Doğu Asya’daki hamam kültürlerini de incelemiş. Bu kültürlerin ayurvedik terapilerini de Trump Soho Hotel’in spa’sında bulmak mümkün. 45 dakikalık hamam keyfi 100, 75 dakikalık Fas terapisinin fiyatı ise 165 dolar.

391 odası ile farklı bir deneyim yaşatıyor

Hamamda misafirlerin yıkanırken yararlanması için birbirinden farklı ürünler de bulunuyor. Isıtılmış mermerin üzerinde uzanırken, el yapımı, yağ bazlı sabunlarla yıkanacak, cildinizi yumuşacık hale getirecek kil terapisi yaptırabileceksiniz. Ya da peeling özelliği bulunan, içinde zeytinyağı ve ezilmiş zeytin bulunan siyah Fas sabununu tercih edebilirsiniz. Trump Soho Hotel, 391 odası, farklı dekorasyonu, zeminden tavana kadar yükselen pencereleri ve Hudson nehri manzarası ile farklı bir deneyim yaşatıyor.