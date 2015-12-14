New York’un en büyük LGBT derneği kapanıyor

New York’un en büyük LGBT derneği ”Empire State Pride Agenda” hedeflerinin hepsine ulaştıklarını ve bu yüzden kapandıklarını açıkladı.

GZone’un haberine göre 1990 yılında, henüz LGBT haklarının ABD’de yeni konuşulmaya başlandığı günlerde kurulan, ABD’nin en büyük LGBT derneklerinden, Empire State Pride Agenda kapandığını açıkladı. Geçtiğimiz yılın ABD tarihinde LGBT adına büyük bir özgürleşmeye sebep olduğunu açıklayan dernek yetkilileri, Empire State Pride Agenda olarak bütün hedeflerine ulaştıklarını açıklayarak bu kapanmanın negatif değil, pozitif bir kapanma olduğunu söylediler.

New York LGBT dünyası ile özdeşleşen dernek bundan böyle faaliyet gösterecek bir ötekileştirmenin New York’ta varolmadığını, artık ABD’nin çok daha özgür bir ülke olduğunu açıkladı.