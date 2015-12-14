T24 LogoT24 Logo
Dünya

New York’un en büyük LGBT derneği kapanıyor

Dernek, bütün hedeflerine ulaştığını söyleyerek kapanma kararı aldıklarını açıkladı

14 Aralık 2015 17:53

New York’un en büyük LGBT derneği ”Empire State Pride Agenda” hedeflerinin hepsine ulaştıklarını ve bu yüzden kapandıklarını açıkladı.

GZone’un haberine göre 1990 yılında, henüz LGBT haklarının ABD’de yeni konuşulmaya başlandığı günlerde kurulan, ABD’nin en büyük LGBT derneklerinden, Empire State Pride Agenda kapandığını açıkladı. Geçtiğimiz yılın ABD tarihinde LGBT adına büyük bir özgürleşmeye sebep olduğunu açıklayan dernek yetkilileri, Empire State Pride Agenda olarak bütün hedeflerine ulaştıklarını açıklayarak bu kapanmanın negatif değil, pozitif bir kapanma olduğunu söylediler.

New York LGBT dünyası ile özdeşleşen dernek bundan böyle faaliyet gösterecek bir ötekileştirmenin New York’ta varolmadığını, artık ABD’nin çok daha özgür bir ülke olduğunu açıkladı.

ETİKETLER

lgbtEmpire State Pride Agendakapanıyordernek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24