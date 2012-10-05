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Yaşam

New York’u timsahlar bastı

ABD’nin New York kentinin güneydoğusunda yer alan Long island adasında bir hafta içinde 3 timsah başı boş dolaşırken görüldü

05 Ekim 2012 18:27

 

ABD’nin New York kentindeki bir alışveriş merkezinin otoparkına girenler alışveriş arabalarının arasında gezen bir timsahla karşılaştı. Bu, aynı bölgede bir hafta içinde görülen 3. timsah oldu.
 
Güvenlik görevlileri iki timsahın bir gün arayla aynı otoparkta görüldüğünü bildirdi.
 
New York Daily News gazetesinin haberine göre yetkilier ikisi Long Island’daki Pathmark adlı süpermarketin otoparkında görülen 1 ve 2 metre uzunluğundaki timsahların sahipleri tarafından sokağa atıldığını tahmin ettiklerini söyledi.
 
Hayvan koruma dernekleri timsahları yakalayarak Florida’da bulunan sürüngen evine gönderdi.
 

 

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