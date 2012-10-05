New York’u timsahlar bastı

ABD’nin New York kentindeki bir alışveriş merkezinin otoparkına girenler alışveriş arabalarının arasında gezen bir timsahla karşılaştı. Bu, aynı bölgede bir hafta içinde görülen 3. timsah oldu.

Güvenlik görevlileri iki timsahın bir gün arayla aynı otoparkta görüldüğünü bildirdi.

New York Daily News gazetesinin haberine göre yetkilier ikisi Long Island’daki Pathmark adlı süpermarketin otoparkında görülen 1 ve 2 metre uzunluğundaki timsahların sahipleri tarafından sokağa atıldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Hayvan koruma dernekleri timsahları yakalayarak Florida’da bulunan sürüngen evine gönderdi.