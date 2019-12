New York'tan Van'a yardım eli

T24 - Grammy adayı Kardeş Türküler grubunun Ara Dinkjian ve Arto Tunçboyacıyan ile ABD'nin New York kentinde verdiği konserin tüm geliri Van depremzedelerine gönderilecek.



Amerikan Türk Cemiyeti-ATS bünyesinde faaliyet gösteren Moon and Stars Project'in organizasyonuyla Kaufman Center'da verilen konser için satışa çıkarılan biletlerin tamamı günler öncesinden satıldı.



450 kadar kişinin izlediği konser yaklaşık 3 saat sürdü. Konserin tüm gelirinin ATS tarafından başlatılan kampanya kapsamına Van'a gönderileceği öğrenildi.



İzleyenlerin beğenisini toplayan konser sırasında Kardeş Türküler ile Dinkjian ve Tunçboyacıyan, değişik yöre ve ülkelerden çok sayıda şarkı seslendirdi. Gruba, sanatseverler de danslarıyla eşlik etti.



Grup üyeleri, izleyenlerin isteği üzerine, sahne performanslarını tamamlamış olmalarına rağmen iki kez daha sahneye gelerek şarkı sesledirdi. Konser, izleyenlerin salon içinde halay çekmeleriyle sona erdi.



Kardeş Türküler ve Arto Tunçboyacıyan, ABD'nin New Jersey eyaletinde de konser vermişti.