New York'tan sonra İstanbul da taksisini seçecek

T24 -

Belediyeden yapılan açıklamada, yarışmayla, teknolojik gelişmelere uygun aksesuarlarla donanımlı, yüksek güvenlik ve emniyet tedbirlerine sahip, engellilerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek, İstanbul'a özgü bir taksi tasarımının elde edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.Kazananın İstanbul halkının oylarıyla belirleneceği ulusal çaptaki yarışmaya "Profesyoneller", "Üniversite Öğrencileri" ve "Orta Öğretim Teşvik" olmak üzere 3 farklı kategoride katılınabileceği ifade edilen açıklamada, yarışmanın, "Genel taksi tasarımı", "Eko-araç taksi tasarımı (tarihi bölgeler gibi özel alanlarda indirme ve bindirme noktalarında kolaylıklar getirmesi amaçlanan en çok 3 kişi kapasiteli araçlar), "Taksi durağı tasarımı" ve "Taksi iletişim sistemleri tasarımı" konularında olacağı belirtildi.Değerlendirmenin, jürinin, lisans öğrencileri ve profesyonellerin projelerinden 4 konu için 5'er projeyi seçip bunların internet sitesinden halk oyuna sunulmasıyla yapılacağı kaydedilen açıklamada, oylama sonucu kazanacak projelerin 31 Mayıs 2011 tarihinde ilan edileceği bilgisine yer verildi.Açıklamada, kategorilerinde birinci olacak projelere verilecek ödüller ise şöyle sıralandı:"Taksi Tasarımı: Profesyonellerde 100 bin TL, lisans öğrencilerinde 25 bin TL, orta öğretim öğrencilerinde 10 bin TL.Mini Araç Tasarımı: Profesyonellerde 50 bin TL, Lisans öğrencilerinde 15 bin TL, orta öğretim öğrencilerinde 7 bin TL.Taksi Durağı/Hizmet Noktası Tasarımı: Profesyonellerde 20 bin TL, lisans öğrencilerinde 10 bin TL, orta öğretim Öğrencilerinde 5 bin TL.İletişim Sistemi Tasarımı: Profesyonellerde 20 bin TL, lisans öğrencilerinde 10 bin TL, orta öğretim öğrencilerinde 5 bin TL."