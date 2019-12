New York'tan misafir geldi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 4 ekime kadar dünyanın en ünlü sanat okullarından New York’taki School of Visual Arts’ın Güzel Sanatlar Bölümü’nü konuk ediyor





1947 yılında kurulan New York’taki School of Visual Arts’ın, Güzel Sanatlar Bölümü öğretim üyeleri, mezunları ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen resim, desen, heykel, yerleştirme, fotoğraf ve dijital sanat ürünlerinden oluşan ve 110 yapıtın yer aldığı Octet: New York School of Visual Arts’tan Seçme Yapıtlar sergisi, çağdaş görsel sanatları tanımlayan sekiz bölümden oluşuyor: İmge Olarak Sözcük, Post-Pop ve Tabloid, Malzeme Önemlidir, Bedensel ve İlahi, Dünya Oyunları, Anlatı Öncelikleri, İlişkisel Estetik ve Kimlik ve Kimlik Politikaları.





Küratörlüğünü SVA Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Suzanne Anker ile SVA eski öğrencisi ve öğretim görevlisi olan, İstanbul doğumlu sanatçı Peter Hristoff’un yaptığı sergide, 66 sanatçının yapıtları arasında okulun öğrencilerinden iki Türk sanatçının de eseri var; Elif Uras ve Soner Ön.