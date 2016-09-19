New York’taki patlamada terör şüphesi



New York Valisi Mario Cuomo, New York'un Chelsea bölgesindeki bombalı saldırıların uluslararası terörizmle bağlantısı olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Cuoma, bugün CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada “Dün bu bilgiye sahip değildik. Ancak bugün soruşturmayı yürütenler bu sonuca ulaşırsa hiç şaşırmamalıyız” dedi.

New York polisi bu sabah 28 yaşındaki zanlının fotoğrafını yayınladı. Yapılan açıklamada, Ahmad Khan Rahami'nin Afganistan asıllı olduğu ve Chelsea'daki bombalı saldırıya ilişkin olarak arandığı belirtildi. Ayrıca zanlının silahlı ve tehlikeli olabileceği belirtildi.

Vali Cuomo ile birlikte New York Belediye Başkanı Bill de Blasio daha önce yaptıkları açıklamalarda, cumartesi akşamı meydana gelen patlamanın terör saldırısı olmadığını belirtmişlerdi.

New Jersey'de yeni bir bomba

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Cumartesi akşamı meydana gelen saldırıda, Manhattan'ın Chelsea bölgesinde işlek caddelerden birindeki çöp tenekesinin içine bırakılan patlayıcı madde infilak etti. Patlamada biri ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı.

Öte yandan, New York'taki patlamadan yaklaşık 24 saat sonra New Jersey Eyaleti'nde bir tren istasyonunda içinde patlayıcı madde bulunan bir paket ele geçirildi. Polisin verdiği bilgilere göre, paketin içindeki patlayıcı imha edilmesi sırasında infilak etti, olayda yaralanan olmadı.

Cumartesi sabah saatlerinde yine New Jersey'deki Seside Park'da bir çöp kutusuna bırakılan bomba düzeneğinin patlatıldığı bildirildi. Parktaki yürüyüş parkurunda 5 binin üzerinde deniz piyadesinin katılacağı bir koşu yapılacaktı.