New York'taki Metropolitan'a 'Koç' desteği

Vehbi Koç Vakfı, yılda 4.5 milyondan fazla ziyaretçinin gittiği New York Metropolitan Müzesi 'nin 2011 yılında yenilenmiş ve genişletilmiş olarak ziyarete açacağı İslam Eserleri Bölümü 'nde yer alan iki adet Osmanlı Sanatları Galerisi 'ne destek verme kararı aldı. Müzeye 10 milyon dolar destek sağlayan Koç ailesinin ismi, iki galeride 75 yıl boyunca kalacak.Vehbi Koç Vakfı’nın kuruluşunun 40. yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilen işbirliği neticesinde, Koç Ailesi adını taşıyacak iki galeriden ilkinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü ve itibarını doruğa çıkaran Kanuni Sultan Süleyman döneminin eserleri yer alacak. 1494-1566 yılları arasında hükümdarlık yapan Kanuni döneminde, saray halkının elinden çıkan İznik çinisinden kaligrafilere, resimlerden ipekli dokumalara kadar pek çok tarihi sanat eseri Koç Ailesi Osmanlı Sanat Galerisi’nde sergilenecek. ‘The Greater Osmanlı World’ teması ile hazırlanan ikinci galeride ise Osmanlı sanatının çok daha geniş bir alanda, özellikle de Anadolu’da ortaya çıkan en güzel örnekleri sunulacak. 16. yüzyılın oymalı ve varaklı ahşap tavan işlemeleri altında Anadolu motifleriyle bezenmiş Osmanlı halıları, dokumaları bu galeride tarih meraklıları ile buluşacak.Metropolitan Müzesi tarafından Mütevelli Heyeti Şeref Üyeliğine seçilen Rahmi M. Koç, “Metropolitan Müzesi’nin bu teveccühü ile hem şahsım hem de ülkem adına onur duydum. Osmanlı, tarihe muazzam bir imza attı, çok güçlü bir yapı kurdu. Bunu tüm dünyayla bulu∫turmayı Koç Ailesi olarak bir görev biliyoruz” diye konuştu.