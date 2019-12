New York'taki film festivalinde Türk rüzgarı

New York'ta düzenlenen 7. Queens Uluslararası Film Festivalinde 4 Türk ödül kazandı. Festivalin "En İyi Yönetmen Ödülü" festivalin açılışında gösterilen "Devrim Arabaları" filminin yönetmeni Tolga Örnek'e ve ABD'nin "En İyi Kısa Film Ödülü" de ABD'de yaşayan genç yönetmen Hakkı Subentekin'e verildi.



Festivalde 3 yıl önce gösterilen "Gönül Yarası" filmindeki başarılı oyunuyla ve sinemaya katkılarından dolayı "Sinemada Kadın" ödülünün sahibi de oyuncu Meltem Cumbul oldu.



Cumbul'a kendi ödülüyle birlikte festivale katılamayan yönetmen Tolga Örnek'in ödülü de takdim edildi.



ABD'de yaşayan film yapım ve dağıtım firması Cavu Pictures'ın kurucusu olan Işıl Bağdadi de ortağı Michael Sergio ile birlikte "sinemaya olan olağanüstü katkılarından" dolayı ödüle layık görüldü.



Cumbul, New York'un Queens semtinde bu yıl 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve bağımsız filmleri destekleyen festivalin "Frank Sinatra School of The Arts" sanat okulunda yapılan ödül ve kapanış gecesinde ödülünü aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada, "Gönül Yarası" filminin festivalde 3 yıl önce gösterildiğini belirterek, filmin yönetmeni Yavuz Turgul'a ve Queens Uluslararası Film Festivaline teşekkür etmek istediğini söyledi.



Cumbul kaybettiği annesini anarak "Bu ödülü anneme ithaf etmek istiyorum, kendisi her zaman aktris olmak istemiş, ama olamamıştı" dedi.



"ABD'nin En İyi Kısa Film" ödülünü ABD'deki göçmen kadınların dramını anlatan "Alicia" filmiyle alan yönetmen Subentekin de sahnede yaptığı açıklamada, festival komitesine ve kendisini her zaman destekleyen annesine teşekkür ederek, festivale katılmaktan ve ödül almaktan dolayı çok gururlu olduğunu, filminin New York'ta ilk kez festival çerçevesinde gösterildiğini söyledi.



Film yapımcısı ve dağıtımcısı Işıl Bağdadi de ödülünü aldıktan sonra sahneden yaptığı konuşmada, Queens'te büyüyen ve eğitim gören biri olarak Queens Film Festivalinden bu ödülü almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi, festival komitesine ve filmleri izlemeye gelen herkese teşekkür etti.



Festivalde Işıl Bağdadi ve Michael Sergio'nun yapımcı ve dağıtım firması olan Cavu Pictures'ın ABD'de dağıtımını yaptığı 4 film gösterildi.



Cumbul: "Anneme ithaf etmek istiyorum"



Meltem Cumbul, ödül töreninin ardından, Türk gazetecilerin soruları üzerine, "Gönül Yarası" filminin festivalde 3 yıl önce "En İyi Film Ödülünü" aldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu akşam burada bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Teşekkür ettiğim kişilerin başında tabii ki Gönül Yarası'nın yönetmeni ve yazarı Yavuz Turgul, prodüktörü Mine Vargı geldi. Tabii onun dışında anneme çok teşekkür ettim, çünkü her zaman aktris olmak istemiş, ama olamamış. Ben aktris olduğum için çok mutluyum, onun istediği bir şeyi yaptığım için, şimdi ne kadar hayatta olmasa da her ödülümü her zaman ona ithaf etmek istiyorum."



Tolga Örnek'in de "En İyi Yönetmen Ödülü'nü" aldığını ve kendisini çok tebrik ettiğini belirten Cumbul, "Kendisi burada değildi, ama ne güzel ki Türkiye'den iki kişi ödül aldı bu gece" diye konuştu.



Cumbul New York'ta film planının olup olmadığının sorulması üzerine gülümseyerek bu aralar yolunun ABD'ye düşmediğini söyledi. Başarılı oyuncu "Şu anda yolum Hindistan'a düşüyor bir Hint filmi için, ondan sonra da İstanbul'da olmam gerekiyor başka bir film çalışması için, ama inşallah bir gün yine yolum düşer New York'a, film çekeriz, festivallere katılırız" dedi.



Los Angeles'ta 2.5 yıl yaşadığını ve o zamanlar New York'u çok yaşanabilir bulmadığını da söyleyen Cumbul, "Los Angeles İzmir'e benziyor ben de İzmirliyim, daha rahat edeceğim bir yer diye düşünüyordum, ama New York'a gidip geldikçe farkettim ki burada da bir süre yaşayabilirim, ama daha hemen değil, şu filmleri bitirdikten sonra 5-6 ayımı burada geçirmek istiyorum, New York'ta yaşamak istiyorum, ama soğuk olmayan bir mevsiminde" dedi.



Yaşam Boyu Başarı Ödülü



Festivalde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" alan Queens doğumlu Martin Kove da ödül töreninin ardından Meltem Cumbul'la sohbet etti ve kendisini tebrik etti. Kove, gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:



"Türkiye'de bugüne dek hiç çalışmadım, ama çalışmayı çok isterim. Daha önce Hindistan'da, Endonezya'da, Filipinler'de ve Portekiz gibi değişik ülkelerde çalıştım. Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu dönemini, tarihin o dönemini seviyorum, dünyanın o bölgesini seviyorum, ama kişisel deneyim olarak bunlarla ilgili çok az şey biliyorum. Türkiye çok uzun zamandır gitmek istediğim bir yer, hele film çekmek için... İstanbul'a gitmek çok güzel olur, böyle bir imkan olursa ben hazırım" dedi.



New York Başkonsolosu Mehmet Samsar ve eşi Feruze Samsar da ödül töreninden önce Meltem Cumbul'u tebrik edip onunla sohbet ettiler.