New York'taki Edward Snowden heykeli hologramla yeniden yaratıldı

Pazartesi günü bir grup heykeltraş New York'taki Fort Greene Parkı'na NSA belgelerini sızdırması sonrasında tüm dünyaca tanınan Edward Snowden'ın büstünü dikmişti. Büstü Devrim Savaş Anıtı'nın bir parçası olan kaidenin üzerine yerleştiren sanatçılar, “Fort Greene’deki Yüzer Hapishane Şehitleri Anıtı, hayatını devrim döneminde yitiren Amerikan savaş esirleri için dikilmiştir. Biz, günümüzün tiranlıklarına karşı savaşmak için kendi güvenliklerini feda edenleri vurgulamak için bu anıtı güncelledik” açıklamasını yapmıştı.

Yapımı 6 ay süren ve tüm masrafları 3 heykeltraş tarafından karşılanan büstün üstü polisler tarafından kısa sürede brandayla kapatılmış, ardından da polisler büstü kaidenin üzerinden sökerek kaldırmıştı. Polisin büstü kaldırmasından saatler sonra, ilk heykeli diken heykeltraşlardan bağımsız bir grup sanatçı bilgisayarlar ve projeksiyon aletleri kullanarak büstü 3 boyutlu olarak tekrardan yarattı. Büstü tekrardan yaratan grup, "İlk eylemi gerçekleştiren isimsiz sanatçılardan ilhamla, The Illuminator Art Collective onların girişimini geçici bir süreliğine de olsa yeniden yaratmıştır" açıklamasını yaptı.