T24 LogoT24 Logo
Yaşam

New York'ta Türk günü düzenlendi

05 Ekim 2009 13:32

New York'ta Türk günü düzenlendi


ABD'nin New York kentinde “Türk Günleri Sokak Festivali” düzenlendi.

New York'ta 27 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Türk Günleri Festivali, sokak festivaliyle sona erdi.

Manhattan'ta Bryant Parkın hemen yanındaki 41. sokakta düzenlenen festivalde Anadolu kültürü, kıyafetleri, el sanatları ve Türk yemekleri New Yorklulara tanıtıldı.

Festivalle ilgili bilgi veren New York Başkonsolosu Mehmet Samsar, bir hafta önce başlayan festivalin ilk gün Brooklyn'de Prospect Parkında Amerikalı senatörlerin ve Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz'in katılımıyla düzenlendiğini ve o günkü etkinliğe Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığını hatırlattı. Yağmura rağmen güzel bir gün geçirildiğini kaydeden Samsar, 28 Eylülde de Times Meydanı'nda Mehter ve Sema grubunun gösterilerinin yapıldığını, özellikle New York'un göbeğinde Mehter takımının gösteri yapmasının çok güzel olduğunu söyledi.

Grand Central tren garında 2 Ekimde yapılan etkinliğin ise yine güzel bir havada geçtiğini, ancak Mehter takımının olmamasının eksikliğinin hissedildiğini ifade eden Samsar, son etkinlik olan sokak festivalinin de yine Amerikalıların ilgisini çektiği belirtti.

“Zaten burada da amaç böyle günlere Amerikalıların gelmesi, onların iştirak etmesi. Amaç böyle etkinlikleri Türkiye'nin sesini duyurarak, daha da yaygınlaştırarak yıl boyunca düzenlemek” diyen Samsar, Türkiye'nin sesinin değişik etkinliklerle, değişik yerlerde tüm yıl duyurulmasının ve Amerikalıların Türkiye'yi tanımasını sağlamanın çok önemli olduğunu vurguladı. Samsar, New York'ta Mayıs ayında 1980 yılından beri yapılan geleneksel “Türk Günü Yürüyüşü”nün gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Sema gösterisinin de yapıldığı sokak festivaline New York Belediye Meclis Üyesi Steven Cymbrowitz de katıldı.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24