New York'ta Türk günü düzenlendi





ABD'nin New York kentinde “Türk Günleri Sokak Festivali” düzenlendi.



New York'ta 27 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Türk Günleri Festivali, sokak festivaliyle sona erdi.



Manhattan'ta Bryant Parkın hemen yanındaki 41. sokakta düzenlenen festivalde Anadolu kültürü, kıyafetleri, el sanatları ve Türk yemekleri New Yorklulara tanıtıldı.



Festivalle ilgili bilgi veren New York Başkonsolosu Mehmet Samsar, bir hafta önce başlayan festivalin ilk gün Brooklyn'de Prospect Parkında Amerikalı senatörlerin ve Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz'in katılımıyla düzenlendiğini ve o günkü etkinliğe Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığını hatırlattı. Yağmura rağmen güzel bir gün geçirildiğini kaydeden Samsar, 28 Eylülde de Times Meydanı'nda Mehter ve Sema grubunun gösterilerinin yapıldığını, özellikle New York'un göbeğinde Mehter takımının gösteri yapmasının çok güzel olduğunu söyledi.



Grand Central tren garında 2 Ekimde yapılan etkinliğin ise yine güzel bir havada geçtiğini, ancak Mehter takımının olmamasının eksikliğinin hissedildiğini ifade eden Samsar, son etkinlik olan sokak festivalinin de yine Amerikalıların ilgisini çektiği belirtti.



“Zaten burada da amaç böyle günlere Amerikalıların gelmesi, onların iştirak etmesi. Amaç böyle etkinlikleri Türkiye'nin sesini duyurarak, daha da yaygınlaştırarak yıl boyunca düzenlemek” diyen Samsar, Türkiye'nin sesinin değişik etkinliklerle, değişik yerlerde tüm yıl duyurulmasının ve Amerikalıların Türkiye'yi tanımasını sağlamanın çok önemli olduğunu vurguladı. Samsar, New York'ta Mayıs ayında 1980 yılından beri yapılan geleneksel “Türk Günü Yürüyüşü”nün gerçekleştirileceğini hatırlattı.



Sema gösterisinin de yapıldığı sokak festivaline New York Belediye Meclis Üyesi Steven Cymbrowitz de katıldı.