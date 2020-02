New York'ta Trump seçmenine posterli protesto: New York'u çöpsüz tutun

T24 Haber Merkezi

Demokrat Parti'ye yakın tabanıyla bilinen New York şehrinde bir sokak sanatçısı ilginç bir eylemde bulundu. Sanatçı, normalde belediye duyurularının asıldığı çöp kutusu kenarlarına basmakalıp bir Trump destekçisinin illüstrasyonunu yapıştırdı ve altına ''New York'u çöpsüz tutun'' yazdı. Sanatçı posterlerin sağ alt tarafına da ''New York Sanatasyon Departmanı'' imzası attı.

Birçok New Yorklu şehrin başka yerlerinde gördükleri posterleri sosyal medyada paylaştı.

Resimde sakallı, Trump'ın ''Amerika'yı tekrar mükemmel yapın'' sloganlı kırmızı şapkasını takan, kollunda ırkçılıkla özdeşleşmiş konfedere bayrağı şeklinde dövme bulunan, atlet giyen ve elinde bir 'fast food' zincirin içeceği buluna beyaz ten renkli bir adam bulunuyor.

Çöp kutusu kenarlarına asılan protesto posterleri şöyle: