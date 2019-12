New York'ta 'Suyun Düşü' sergisi

ABD'de yaşayan ebru sanatçısı Bingül Sevimli, New York Türkevinde "Suyun Düşü-The Dream of Water" adlı ilk kişisel sergisini açtı.



Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu himayesinde düzenlenen, Türk ve yabancı davetlilerin büyük ilgi gösterdiği serginin açılışına, sanatçı Sevimli ile birlikte proje çalışmaları olan müzisyen Demir Demirkan da katıldı.



Ebru sanatçısı Sevimli, gazetecilere yaptığı açıklamada, böylesine büyük ilgi görmekten son derece mutlu olduğunu, ABD'deki Türk toplumundan büyük yardım gördüğünü, başta New York Başkonsolosu Mehmet Samsar olmak üzere herkese teşekkür etmek istediğini söyledi.



Ebru sanatıyla ilk kez lisede tanıştığını belirten Sevimli, 5 yıldır New Jersey'de yaşadığını, ABD'ye yerleşmeden önce de Türkiye'de resim öğretmenliği yaptığını belirtti. Ebru çalışmalarını evinde sürdürdüğünü kaydeden Sevimli, ABD'de bu sanatı tanıtmaya çalıştığını anlattı.



Sergisinde klasik ebru, çiçek ebru, Türk çinisi ebruları bulunduğunu ifade eden Sevimli, özellikle Türk çinisini ebru sanatına katmak istediğini, bu sergisinde "Türkiye koleksiyonunun" da yer aldığını bildirdi. Sevimli, ebruyu kumaşa da uyguladığını belirtti.



Sevimli, müzisyen Demir Demirkan ile birlikte bir proje üzerinde çalıştıklarını kaydederek, "Sertab Erener'in 'Painted On Water-Suya Boyanmış' adlı yeni bir albümü çıkıyor, ABD'de ebru sanatıyla ilgilenen biriyle görüşmek istemişler, benimle temasa geçtiler, tanıştık, çalışmalarımı gördüler ve kendi yaptıkları sanatla bağdaştığını anlayınca birlikte bir şeyler yapılabileceğini düşündük, umarım ben onlara faydalı olurum" dedi.



Sevimli, Sertab Erener ve Demir Demirkan'ın konserleri sırasında sahnede onların müziği eşliğinde ebru yapacağını, zaten kendisinin de ebru yaparken müzik dinlediğini, özellikle klasik tarzda (sufi, ney müziği) müzik dinlemeyi çok sevdiğini anlattı.



Demir Demirkan



Müzisyen Demir Demirkan da Sevimli ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Sertab Erener'le yeni albümlerinin ismini ebru sanatından esinlenerek koyduklarını, sahnede müziği canlı çalarken, ebru sanatçısının da yaptığı çalışmanın sahnenin arkasındaki perdesine yansıyacağını söyledi.



Daha önce Avrupa'daki konserleri sırasında ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile birlikte çalıştıklarını, ABD'de ise kendilerine verilen ilk ismin Bingül Sevimli olduğunu, kendisiyle çok iyi anlaştıklarını ifade eden Demirkan, sanatçının çalışmalarından da çok etkilendiklerini, sergisini de inanılmaz bulduğunu belirtti.



"Benim amacım ebru sanatını Türk sanatı olarak Amerikalılara tanıtmak ve öğretmek" diye konuşan Sevimli ise ailece Sertab Erener'i çok beğendiklerini, onun sesinin ve müziğinin insana ilham verdiğini kaydederek, "Kendileriyle beraber çalışacağımıza hala inanamıyorum, bir mucize gibi geliyor bana" dedi.



Başkonsolos Samsar



New York Başkonsolosu Mehmet Samsar da gazetecilere yaptığı açıklamada, ebrunun Türk sanatının güzel bir dalı olduğunu, Bingül Sevimli'nin Başkonsolosluğa müracaat ederek sergi açmak istediğini bildirdiğini, kendilerinin de memnuniyetle bunu kabul ettiklerini söyledi.



Ebru sanatının Türkiye'de de fazla tanınmadığını, ama yurtdışında ilgi duyulan bir sanat olduğunu belirten Samsar, "Amerikalıların ebru sanatına büyük bir ilgileri var, böylece Amerikalılara ebruyu tanıtma imkanımız oldu. Bingül Hanım, hafta içi gelip ebrunun nasıl yapıldığını da gösterecek. Bu açıdan BM binasının tam karşısında bu serginin açılması ebrunun yabancılara tanıtılması açısından iyi bir imkan taratıyor" diye konuştu.



Bingül Sevimli'nin kızı Gülşah Sevimli'nin keman çaldığı Clifton Lisesi müzik grubu da serginin açılış resepsiyonunda klasik müzik sundu.



Sergi, Türkevinde 6 Marta kadar görülebilecek ve sanatçı Sevimli, ziyaretçilere ebrunun nasıl yapıldığını bizzat kendisi gösterecek.