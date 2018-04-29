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BBC Türkçe

New York'ta son 25 yılın en büyük yangını: 12 ölü

ABD'nin New York kentinde bulunan bir apartmanda sabaha karşı çıkan yangında en az 12 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananlardan dördünün sağlık durumu ciddi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin New York kentinde bulunan bir apartmanda yerel saatle dün akşam, TSİ sabaha karşı çıkan yangında aralarında bir yaşında bir bebeğin de olduğu en az 12 kişi hayatını kaybetti.

New York'un beş bölgesinden biri olan Bronx'taki hayvanat bahçesinin yakınlarında bulunan binada çıkan yangında yaralananlardan dördünün sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaşananları "kelimelerle tarif edilemeyecek bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Blasio gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, bu şehrin son 25 yılda gördüğünü en kötü yangın trajedisi. Aralarında bir yaşında bir bebeğin de olduğu 12 New Yorklu'nun yaşamını yitirdiğini üzüntüyle bildirmek istiyorum" dedi.

Yangının birinci katta başladığı ve hızla üst katlara yayıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin ise binada yapılan incelemelerinden ardından belli olacak.

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