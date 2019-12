New York'ta 'Seferad'ın İzleri'

New York Başkonsolosu Mehmet Samsar, New York'ta "Traces of Sepharad-Seferad'ın İzleri" isimli gravür ve atasözleri sergisinin açılışına katıldı.



New York'ta Musevi Tarihi Merkezinde (Center for Jewish History) Amerikan Sefarad Federasyonu (ASF) tarafından Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, İspanya'nın New York Başkonsolosluğu ve New York Servantes Enstitüsünün işbirliğiyle açılan sergide, İspanyol Yahudilerinin kullandığı Ladino dilinde var olan ve çoğunun İspanyolca ve Türkçe'de de karşılıkları bulunan atasözlerinden esinlenerek sanatçı Marc Shanker tarafından yapılan siyah beyaz gravürler yer alıyor. Gecede sanatçı Shanker'ın sergiyle aynı ismi taşıyan "Traces of Sepharad" isimli kitabı da tanıtıldı.



Başkonsolos Samsar, gecede yaptığı konuşmada, Türkler ile Musevilerin Osmanlı zamanlarından modern Türkiye'ye uzanan zengin bir tarihi paylaştıklarını söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun İspanyol Engizisyonundan kaçan Musevilere 1492 yılında kucak açtığını anımsatan Samsar, Türkler ve Museviler arasındaki iyi ilişkilerin İkinci Dünya Savaşı'nda da kendini gösterdiğini, Türk diplomatların Yahudileri soykırımdan kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.



Samsar, çeşitli kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadıkları modern Türkiye'de Musevilerin iş adamı, akademisyen ve sanatçı gibi vasıflarla bu zengin dokuya önemli katkılarda bulunduklarını kaydetti.



Dünyada işbirliğine ve uzlaşma kültürüne her zamankinden daha çok gereksinim duyulduğunu da kaydeden Samsar, serginin halklar arasında hoşgörü kültürünü ve yakın bağları ortaya koyması açısından son derece önemli olduğunu belirtti. 40 eserden oluşan sergi 28 Şubat tarihine dek gezilebilecek.