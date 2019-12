New York'ta şapka devrimi

Yine gösteriş, yine renk cümbüşü, yine şapkalar! Şapka trendlerini belirlemeyi kimseye bırakmayan Marc Jacobs, birbirinden değişik şapka tasarımlarıyla New York Moda Haftası'na damgasını vurdu.



New York Moda Haftası kapsamında 8 Eylül'de gerçekleşen Marc Jacobs İlkbahar/Yaz kreasyonunda yıla damgasını vuran kalın kemerler (bir başka deyişle korse kemer) pantalon-üst, etek-üstlerin tamamlayıcısı olurken, kareli gömlekler ve kelebek desenler, Jacobs'un sıklıkla başvurduğu ayrıntılardı.



Etnik aksesuarlara da yer veren tasarımcı, geniş ebatlı çantalardan da vazgeçmemişti.Daha önceki defilelerine göre daha sade bir tarzı benimsediği gözlenen Marc Jacobs, şapkayı günlük giyimde kullanmayı seven kadınların ilgi odağı olacak gibi gözüküyor.